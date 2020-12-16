Интимные видео школьницы
В Татарстане следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя города Владимир. Оказалось, что мужчина общался с 11-летней жительницей Казани и совращал ее. А также требовал снимать интимные ролики и высылать ему. Ужасы нашего времени.
"Золотая" переправа
В Татарстане продолжают открываться ледовые переправы. Одна из таких в Аракчино - Верхний Услон. Дорога длиной в 3,2 километра в один конец по льду обойдется в 250 рублей, то есть поездка туда-обратно встанет водителю в 500 рублей. Жители начали возмущаться, за что они платят.
Ужасы приюта для животных
Под Казанью есть небольшой приют для животных "Зооцентр". Казалось бы, что может там случиться, но общественники, которые посетили приют, пришли в ужас. При них в вольере валялся труп щенка, сотрудники отказывались лечить полумертвого щенка и практически не кормили собак.
комментарии