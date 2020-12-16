В Татарстане следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя города Владимир. Оказалось, что мужчина общался с 11-летней жительницей Казани и совращал ее. А также требовал снимать интимные ролики и высылать ему. Ужасы нашего времени.

В Татарстане продолжают открываться ледовые переправы. Одна из таких в Аракчино - Верхний Услон. Дорога длиной в 3,2 километра в один конец по льду обойдется в 250 рублей, то есть поездка туда-обратно встанет водителю в 500 рублей. Жители начали возмущаться, за что они платят.

Под Казанью есть небольшой приют для животных "Зооцентр". Казалось бы, что может там случиться, но общественники, которые посетили приют, пришли в ужас. При них в вольере валялся труп щенка, сотрудники отказывались лечить полумертвого щенка и практически не кормили собак.