Жители Татарстана возмущены стоимостью ледовой переправы Аракчино - Верхний Услон. Дорога длиной в 3,2 километра в один конец по льду обойдется в 250 рублей, то есть поездка туда-обратно встанет водителю в 500 рублей.

"Объясните мне как 3 км по льду может стоить 250 руб??? Как?"

"Эта переправа стоит столько же, сколько и сэкономленный бензин. Тут явное злоупотребление монопольным положением и необходимость вмешательства ФАС".

"Да, уж бардак, переправа золотая, то что создала природа, а кто то просто бабло гребет, ни прилагая никаких усилий! Самая дорогая дорога в России за 7мин. 250 руб" - негодуют пользователи соцсетей.

При этом стоимость ледовой переправы равна цене паромной, которая действует в летнее время.

Напомним, что переправа открылась накануне, до этого с конца ноября пассажиров перевозило судно на воздушной подушке, там стоимость составляла 100 рублей с человека. Всего в Татарстане запланировано открытие четырех переправ: с 11 декабря действует ледовая дорога "Зеленодольск - Нижние Вязовые", 14 декабря открыли переправу Соколка - Новый Закамский в Мамадышском районе, с 15 декабря действует переправа через Волгу "Аракчино - Верхний Услон", сегодня проходит техническое освидетельствование ледовой переправы "Покровское - Красный Ключ".

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