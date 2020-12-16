В группе помощи животным «Территория жизни» опубликовали пост, где общественница рассказывает об ужасных условиях в приюте «Зооцентр» в казанском поселке Мирный.

«Здесь опасно для жизни не только животным, но и общественным инспекторам. Утром 14 декабря в ходе осмотра территории приюта общественным инспектором, в вольере был найден замёрзший труп собаки. В соседнем вольере также был обнаружен щенок, еле подающий признаки жизни. Спасать животное никто не спешил», - пишет инспектор.

Сотрудники приюта объяснили это тем, что мама щенка не кормит молоком, и у него все равно нет шансов. При этом такие же маленькие щенки в соседнем вольере ели сухой корм, точнее грызлись за него, а кто-то просто не подходит к тазам, потому что боится.

«Оставшись в такой мороз голодным без тёплого вольера - верная смерть. Воды нет, говорят, что вместо воды у них снег, но честно и снега я не увидела - в тазах уже все покрылось льдом. Будки в вольерах не защищают их от холода, и даже накиданная опять же с нашего требования солома не спасает, так для видимости», - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, сегодня в приюте проведут проверку сотрудники ведомства.

Ранее мы рассказывали о приют для животных в Татарстане за сутки собрал миллион рублей на оплату долгов.