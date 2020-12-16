В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Владимира. Он обвиняется в развращении малолетней жительницы Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По версии следствия, в феврале 2020 года в соцсетях мужчина познакомился 11-летней девочкой из Казани. Он представился вымышленным именем и сказал, что ему 13 лет. В ходе переписки он совершил действия сексуального характера, а также заставлял девочку снимать и высылать ему интимные ролики», - говорится в сообщении.

Злоумышленника раскрыла мать девочки, она просмотрела ее страницу в соцсетях, обнаружила переписку и обратилась в полицию. Мужчина был задержан. В ходе следствия было установлено, что такие действия он совершал в отношении 11-летней девочки из Саратовской области.

Мужчина признал свою вину, на данный момент он находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.

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