На канале известной группы «Би-2» появился клип Jukebox trio – музыкантов из Казани, на песню «Бог проклятых». В съемках клипа приняли участие режиссер Алексей Дубровин и сами исполнители. Об этом сообщает PR-менеджер Jukebox trio.

«Нам хотелось сделать это видео в той же эпохе, в той же стилистике, как и основная версия «Бога проклятых». Здесь получились скорее «Острые козырьки», козырьки в стиле Jukebox», - прокомментировал премьеру Шура «Би-2».

Сами участники Jukebox trio рассказали, как им после монтажа клипа позвонил Шура «Би-2» и поздравил с отличной работой. Также сообщается, что съемки ролика прошли в Москве и Переславле-Залесском.

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