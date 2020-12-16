В соцсетях жители Лаишевского района жалуются на долгое отсутствие общественного транспорта. Иногда приходится ждать час, а то и больше.

«Жители Усад, Песчаных Ковалей и Столбище ставят рекорды по ожиданию автобуса на холоде. Люди стоят по часу на остановке в Казани, хотя у транспорта есть расписание. Еще говорят о повышение стоимости проезда», - подписали видео, где люди ожидают транспорт.

В комментариях мнения пользователей разделились. Кто-то оправдывал транспорт, кто-то обвинил людей в том, что сами виноваты раз купили в таких районах жилье.

«А в этом кто-то виноват? Сначала они покупают жилье далек ковали/светлый/царева виладж,Салават, и прочий ад, потом они хотят в Казань приехать»,

«Когда купил квартиру дешевле, и отдел продаж обещал»,

«Имейте свое авто»,

«Туда и летом не очень часто автобусы ездили»,

«Не правда! Через день езжу, никаких проблем!».

Тем временем синоптики предупредили жителей Татарстана о надвигающихся морозах. Ждать автобусы будет еще больнее...