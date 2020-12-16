В ближайшие 10 дней в Казани снова будет холодно, такой прогноз сделал профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Как сообщают в пресс-службе КФУ, столбики термометров опустятся до -20 градусов уже в пятницу. Если в четверг температура воздуха днем составит около -4 градусов и -6 ночью, то в последующие сутки ночью ожидается -20, и -4 в дневные часы. В выходные также будет прохладно, днем температура опустится до -11, возможен небольшой снег

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