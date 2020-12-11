В Роспотребнадзоре рассказали, где и от кого риск заразиться коронавирусом наиболее высок.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологиии ведомства Александра Горелова, суперраспространителем носитель заболевания становится из-за условий, а не из-за особенностей организма. В частности, опасность представляют заболевшие, которые находятся в закрытых помещениях, где не проходит обеззараживание и плохо циркулирует воздух. Кроме того, риск повышается из-за несоблюдения гражданами масочного режима и дистанции.

В пример Горелов привел общественный транспорт, сообщает Лента.ру. Кроме того, ситуацию усугубляют люди, которые не остаются дома при наличии симптомов коронавирусной инфекции - от человека с тяжелой формой болезни и постоянным кашлем вероятность заразиться повышается.

Другие новости медицины:

Врачи в Татарстане вылечили от коронавируса пожилую женщину и итальянского бизнесмена