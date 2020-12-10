Медики районной больницы спасли 75-летнюю женщину с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Пациентку привезли 18 ноября в Спасскую ЦРБ с признаками коронавируса. Она не могла дышать, поднялась температура, и появился кашель. Несколько дней пациентка была в тяжелом состоянии. После этого ее отправили на компьютерную томографию в Казань. Поражение легких оказалось 70%.

Назначенное лечение дало положительный результат. Женщину выписали 30 ноября. На днях она прошла вторичный осмотр, который показал, что она здорова.

«Врачи буквально не отходили от неё все две недели, пока она лежала в больнице, боролись до последнего, когда она была в тяжёлом состоянии», - рассказали родственники бабушки.

Ранее мы рассказывали о врачах РКБ Татарстана, которые спасли пациента из Италии.