Наверх

Новости Казани и РТ

15:08, сегодня
Три жителя Татарстана умерли от коронавируса
15:00, сегодня
Банк «Открытие» добавил карты Visa в Кошелёк Pay
14:25, сегодня
Врачи районной больницы в Татарстане вылечили от коронавируса 75-летнюю бабушку
08:00, 07.12.2020
Квартиры с ремонтом и кухней от 4 159 000 рублей в жилом комплексе «Весна» от Унистрой
14:03, сегодня
Бывший главный следователь Челнов рассказал, что уголовное дело на него возбудили из-за мести
13:04, сегодня
Мужчина зарезал и сжег в машине партнера по бизнесу из-за плохой продажи медицинских масок
12:45, сегодня
Электронная трудовая и информирование о льготах: какие законы вступят в силу в декабре 2020 года
12:11, сегодня
Просрочка, работники без медобследования: в школах Татарстана прокуратура нашла нарушения в столовых
12:11, сегодня
В Челнах жестко задержали мужчин, напавших на полицейских во время хоккейного матча
11:49, сегодня
За сутки в Татарстане заболели коронавирусом 92 человека
11:31, сегодня
Зимнее обострение продолжается: в Казани на дороге заметили полуголого мужчину
11:26, сегодня
Абоненты Tele2 получат скидку по trade-in от искусственного интеллекта Миа
10:46, сегодня
«Болит голова»: казанцы пожаловались на ядовитый запах в нескольких районах города
10:07, сегодня
Итальянского бизнесмена вылечили от коронавируса в Казани
10:03, сегодня
Рецидивист из Челнов ограбил магазин
09:33, сегодня
Антитела к коронавирусу обнаружили почти у половины жителей Татарстана
09:00, сегодня
ВТБ утроил объем безбумажных операций в своих офисах
08:11, сегодня
Врач рассказал о вероятности повторного заражения коронавирусом
07:37, сегодня
В пятницу некоторые дома Казани ждет отключение воды
19:38, 09.12.2020
Итоги дня в Татарстане: спасение женщины врачами РКБ, драка на борту самолета, занижение статистики
19:37, 09.12.2020
Ребенок в канализации и два пожара: итоги дня в Челнах
19:02, 09.12.2020
Врач назвал последствия коронавируса, которые могут остаться с человеком на всю жизнь
18:33, 09.12.2020
Девушку в Москве избили за то, что она лесбиянка
18:11, 09.12.2020
В ближайшие сутки в Татарстане ожидается до -29 градусов
17:28, 09.12.2020
Качественно нельзя бюджетно: почему в Татарстане 20% бесплатного питания в школах уходит в помойку
17:26, 09.12.2020
Умер народный артист Татарстана Рафаэль Ильясов
17:22, 09.12.2020
Главврача больницы из Татарстана судят за гибель 16-летней девушки
16:35, 09.12.2020
56-летний мужчина из Татарстана в пьяном угаре зарезал сына и просидел с телом неделю
15:03, 09.12.2020
В прокуратуре рассказали о подробностях инцидента с едва не провалившимся в канализацию мальчиком
15:00, 09.12.2020
Вход в интернет-банк ВТБ теперь доступен по QR-коду
14:55, 09.12.2020
Роспотребнадзор: антитела не отменяют ношение масок
14:20, 09.12.2020
Троих жителей Казани спасли при пожаре
14:20, 09.12.2020
Телеканал 2х2 запустил диджитал-медиа для кидалтов
14:15, 09.12.2020
Мэр на батуте и бесконечный трэш Агины Алтынбаевой: чем живут еще две столицы Татарстана?
13:47, 09.12.2020
Автобус между станциями ЖК «Салават купере» и станцией Юдино прекращает движение
13:24, 09.12.2020
Часть заболевших COVID-19 в Татарстане не попадает в статистику: Роспотребнадзор объяснил почему
13:20, 09.12.2020
Особенности выбора пароварки
12:41, 09.12.2020
Корпоративы в Татарстане пройдут с ограничениями
12:16, 09.12.2020
89 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Татарстане за сутки
11:47, 09.12.2020
Могут ли закрыть границы Татарстана из-за коронавируса. Ответ дали в Роспотребнадзоре
11:42, 09.12.2020
Челнинец едва не сгорел в квартире из-за непотушеннной сигареты
11:37, 09.12.2020
Молодые предприниматели узнали, почему 90% стартапов терпят крах в первый год существования
11:18, 09.12.2020
Стали известны причины драки на борту самолета «Занзибар-Казань»
10:57, 09.12.2020
Врачи Казани спасли женщину, которой несколько лет не могли поставить диагноз
10:50, 09.12.2020
В Челнах ребенок едва не провалился в канализацию из-за открытого люка: происшествие попало на видео
10:35, 09.12.2020
Житель Татарстана хранил у себя дома целый арсенал оружия
10:14, 09.12.2020
Банк «Открытие» провел бизнес-шоу для российских предпринимателей в Свердловской области
10:07, 09.12.2020
Жители Лаишевского района смогут контролировать строительство автодороги М-12 Москва-Казань
09:57, 09.12.2020
Водитель «Форда» сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Челнах
09:15, 09.12.2020
ВТБ в Татарстане увеличил число офисов, работающих по субботам
08:03, 09.12.2020
Иммунолог рассказал о простом способе защиты от коронавируса
07:17, 09.12.2020
Пьяный водитель «Калины» сбил пешехода в Казани
19:38, 08.12.2020
Итоги дня в Татарстане: смертельное ДТП, пожар в Иннополисе, ролик о правилах против коронавируса
19:24, 08.12.2020
В Кремле оценили уровень экономики на 2021 год
19:19, 08.12.2020
Президент России подписал федеральный закон об удаленной работе
19:18, 08.12.2020
Пожар в кафе пришлось тушить пожарным в Нижнекамске
18:46, 08.12.2020
Россияне назвали важные события за 20 лет
18:36, 08.12.2020
Поздравляем с антителами: как в Казани заказать Деда Мороза с ковидной справкой и сколько это стоит
17:53, 08.12.2020
Глава сельпо в Татарстане принял женщину за лису и застрелил ее
17:40, 08.12.2020
Природоохранная прокуратура Татарстана проверит информацию о расширении кладбища под Казанью
16:49, 08.12.2020
Специалист рассказал, что в России в этом году не будет суровой зимы
16:39, 08.12.2020
Билайн Бизнес поможет компаниям найти места концентрации их целевой аудитории
16:05, 08.12.2020
Еще один человек погиб в ДТП под Казанью
15:41, 08.12.2020
В Челнах сотрудника ГИБДД подозревают во взяточничестве
15:28, 08.12.2020
Главой Татарстанской митрополии стал митрополит Екатеринбургский Кирилл
15:00, 08.12.2020
ВТБ начал выпускать цифровые кредитные карты
14:53, 08.12.2020
«Не помню, как врезался»: Крупное ДТП произошло в Казани на улице Петра Витера
14:01, 08.12.2020
Два ветерана Великой Отечественной войны из Татарстана получили орден Красной Звезды
13:26, 08.12.2020
Казанские студенты высмеяли рекомендации ВОЗ о профилактике коронавируса
13:17, 08.12.2020
Мужчина убил и расчленил соседа за то, что тот переоделся в женщину
12:55, 08.12.2020
Инвестиционные компании группы банка «Открытие» отмечают двойной юбилей подарками клиентам
12:09, 08.12.2020
Путин наградил челнинца за спасение женщины в метро
12:00, 08.12.2020
От коронавируса в Татарстане скончалось три человека
11:44, 08.12.2020
90 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Татарстане
11:23, 08.12.2020
На пожаре в Иннополисе пострадали два человека
11:14, 08.12.2020
Один скончался, четверо пострадали: в Татарстане произошло массовое ДТП
10:32, 08.12.2020
МЧС Татарстана: в Иннополисе горит подвал строящегося дома
10:18, 08.12.2020
До поселка Салмачи планируется выпустить дополнительный автобус
10:07, 08.12.2020
Tele2 дарит терабайты интернет-трафика владельцам новых iPhone
09:58, 08.12.2020
Стало известно о гибели еще одного человека в страшном ДТП под Нижнекамском
08:13, 08.12.2020
Врач рассказал о серьезных последствиях коронавируса для трети пациентов
18:31, 07.12.2020
Путин благодарит школьницу, пропавшего юношу нашли: итоги дня в Челнах
18:00, 07.12.2020
Экспертиза установила, является ли вменяемым челнинец, зарубивший возлюбленного бывшей жены топором
17:02, 07.12.2020
В Челнах жена нашла в подъезде труп мужа
13:55, 07.12.2020
Путин поблагодарил 13-летнюю челнинскую школьницу, которая шила маски для волонтеров
13:12, 07.12.2020
Мужчина изнасиловал 10-летнюю племянницу, которая пришла к нему в гости
12:24, 07.12.2020
В Челнах могут ограничить проведение концертов из-за плохого поведения горожан
Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

Врачи районной больницы в Татарстане вылечили от коронавируса 75-летнюю бабушку

10.12.2020, 14:25 68 0 prokazan.ru

Медики районной больницы спасли 75-летнюю женщину с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Пациентку привезли 18 ноября в Спасскую ЦРБ с признаками коронавируса. Она не могла дышать, поднялась температура, и появился кашель. Несколько дней пациентка была в тяжелом состоянии. После этого ее отправили на компьютерную томографию в Казань. Поражение легких оказалось 70%.

Назначенное лечение дало положительный результат. Женщину выписали 30 ноября. На днях она прошла вторичный осмотр, который показал, что она здорова.

«Врачи буквально не отходили от неё все две недели, пока она лежала в больнице, боролись до последнего, когда она была в тяжёлом состоянии», - рассказали родственники бабушки.

Ранее мы рассказывали о врачах РКБ Татарстана, которые спасли пациента из Италии. 

СМИ Медицина / Минздрав Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Три жителя Татарстана умерли от коронавируса
Врач рассказал о вероятности повторного заражения коронавирусом
Электронная трудовая и информирование о льготах: какие законы вступят в силу в декабре 2020 года
Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксировали в России
Просрочка, работники без медобследования: в школах Татарстана прокуратура нашла нарушения в столовых
За сутки в Татарстане заболели коронавирусом 92 человека
Зимнее обострение продолжается: в Казани на дороге заметили полуголого мужчину
«Болит голова»: казанцы пожаловались на ядовитый запах в нескольких районах города
Итальянского бизнесмена вылечили от коронавируса в Казани
Антитела к коронавирусу обнаружили почти у половины жителей Татарстана
Итоги дня в Татарстане: спасение женщины врачами РКБ, драка на борту самолета, занижение статистики
Врач назвал последствия коронавируса, которые могут остаться с человеком на всю жизнь
В ближайшие сутки в Татарстане ожидается до -29 градусов
Качественно нельзя бюджетно: почему в Татарстане 20% бесплатного питания в школах уходит в помойку
Умер народный артист Татарстана Рафаэль Ильясов
56-летний мужчина из Татарстана в пьяном угаре зарезал сына и просидел с телом неделю
Роспотребнадзор: антитела не отменяют ношение масок
Троих жителей Казани спасли при пожаре
Автобус между станциями ЖК «Салават купере» и станцией Юдино прекращает движение
Часть заболевших COVID-19 в Татарстане не попадает в статистику: Роспотребнадзор объяснил почему
Корпоративы в Татарстане пройдут с ограничениями
89 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Татарстане за сутки
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

19:31, 09.12.2020
Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксировали в России
20:07, 08.12.2020
Парень из Пермского края избил и изнасиловал пенсионерку-инвалида
10:00, 04.12.2020
Трое держали, а четвертый ”удалял”: безумие советской стоматологии, которого больше не допустят
19:31, 07.12.2020
Трехлетняя девочка насмерть замерзла в Челябинской области, пока ее мать спала
12:51, 06.12.2020
Полицейский выстрелил в ногу 13-летней девочке и приставал к ней
09:08, 05.12.2020
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
19:29, 04.12.2020
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
19:13, 03.12.2020
Профессор назвал три продукта, которые способны бороться с коронавирусом
20:05, 02.12.2020
Во время прямого эфира известного блогера умерла девушка
08:42, 01.12.2020
СМИ: в России в два раза занижают смертность от коронавируса
18:19, 29.11.2020
Стало известно, чем повторное заражение коронавирусом отличается от первого раза
16:16, 29.11.2020
Россияне назвали размер пенсии, которую бы хотели получать
10:19, 29.11.2020
Врач-инфекционист рассказал, когда COVID-19 переболеют большинство россиян
20:05, 27.11.2020
Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020
Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
18:40, 06.11.2020
Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.2020
11-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
11:53, 06.11.2020
В России количество заболевших коронавирусом превысило 20,5 тысяч человек
19:18, 05.11.2020
Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020
Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020
Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться