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Исследование ВТБ и Литрес: 75% россиян считают, что чтение помогает им справиться с осенней хандрой

Служба новостей Автор статьи
Книжный сервис Литрес и банк ВТБ провели исслед...

Источник - пресс-служба ПАО ВТБ

Книжный сервис Литрес и банк ВТБ провели исследование и выяснили, как чтение влияет на эмоциональное состояние россиян осенью. 75% опрошенных отметили, что чтение помогает им справляться с осенней хандрой и улучшает эмоциональное состояние.

С наступлением осени читательские привычки россиян заметно меняются: 76% респондентов называют это время года самым подходящим для чтения и прослушивания книг, а почти половина (48%) читает больше, чем в другие сезоны. При этом 38% отмечают, что стали читать немного чаще, а 10% — значительно чаще.

Интерес к книгам в этот сезон связан с желанием поддержать эмоциональное состояние: три четверти опрошенных (75%) отметили, что чтение помогает им справляться с осенней хандрой и улучшает настроение. Идеальная обстановка для осеннего чтения для 33% россиян — тишина и уединение. 27% читателей считают важным атрибутом чашку горячего чая, какао или глинтвейна.

По мнению 25% респондентов, по-настоящему осенней книгу делает её атмосфера и эстетика: уютные описания быта, горячие напитки, шуршание листьев. Ещё 22% считают, что настроение произведения определяют прежде всего время и место действия сюжета.

В жанровых предпочтениях осенью лидируют детективы — их выбрали 24% опрошенных. На втором месте — фэнтези (19%), на третьем — любовный роман и драма (14%).

Среди классических произведений чаще всего с осенью ассоциируют «Собаку Баскервилей» Артура Конан Дойля — её выбрали 17% респондентов. Следом идут «Дракула» Брэма Стокера (8%) и «Записки охотника» И. В. Тургенева (6%). Из современных книг лидером стало произведение Стефани Майер «Сумерки» — его назвали 16% опрошенных, и затем идут «Шоколад» Джоанн Харрис (10%) и «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа (7%).

Справка

Исследование проведено Литрес и ВТБ в рамках долгосрочной программы ВТБ по поддержке и сохранению культурного наследия — более 20 лет банк помогает развивать значимые проекты и актуализировать классическую литературу. Имиджевая кампания «ВТБ – это классика» обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, «счастливый» финал истории, где героев в судьбоносные моменты поддерживает ВТБ.

Онлайн-опрос проведён в октябре 2026 года среди пользователей Литрес и клиентов ВТБ. В исследовании приняли участие более 800 респондентов из разных городов России. В списке произведений для выбора были представлены как классические, так и современные книги.

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