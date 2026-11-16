Новости Татарстана

В Нижнекамске назначен новый глава исполкома

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Мэр Нижнекамска Радмир Беляев на деловом понедельнике представил коллективу нового руководителя исполнительного комитета города. Им стал Ильнар Сираев, кандидатуру которого ранее утвердили депутаты Нижнекамского городского совета.

Сираев — коренной нижнекамец, родился в 1984 году, окончил местную школу. Высшее образование получил в Казанском государственном технологическом университете по специальности «инженер». До нового назначения он возглавлял управление по поддержке предпринимательства и занимался сопровождением инвестиционных проектов.

«Сегодня, конечно, в непростой ситуации роль руководителя исполнительного комитета города имеет огромное значение. Мы в вас верим, желаем успехов и удачи, чтобы от вашей работы был конкретный прикладной результат для всех наших жителей», — обратился к Сираеву Радмир Беляев.

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