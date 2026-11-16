В Нижнекамске назначен новый глава исполкома
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев на деловом понедельнике представил коллективу нового руководителя исполнительного комитета города. Им стал Ильнар Сираев, кандидатуру которого ранее утвердили депутаты Нижнекамского городского совета.
Сираев — коренной нижнекамец, родился в 1984 году, окончил местную школу. Высшее образование получил в Казанском государственном технологическом университете по специальности «инженер». До нового назначения он возглавлял управление по поддержке предпринимательства и занимался сопровождением инвестиционных проектов.
«Сегодня, конечно, в непростой ситуации роль руководителя исполнительного комитета города имеет огромное значение. Мы в вас верим, желаем успехов и удачи, чтобы от вашей работы был конкретный прикладной результат для всех наших жителей», — обратился к Сираеву Радмир Беляев.
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