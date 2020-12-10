Жителя Италии вылечили от COVID-19 в Республиканской клинической больнице Татарстана, передает канал "Коронавирус в Татарстане".

48-летний бизнесмен владеет бизнесом в Казани и периодически приезжает в столицу РТ. В один из таких визитов в ноябре он почувствовал себя плохо, мужчину с 50% поражением легких привезли в РКБ. После интенсивного лечения на днях предпринимателя выписали из медучреждения.

Мужчина остался благодарен казанским врачам и отметил, что рад был лечиться в России.

"На родине в Италии я не был бы уверен в том, что мне хорошо помогут", - цитирует итальянца пресс-служба РКБ.

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