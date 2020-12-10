34-летний американец отрезал своим детям головы и держал трупы в доме почти неделю. Об этом пишет Los Angeles Times.

Убийство произошло в последние выходные ноября, жертвами стали 12-летний мальчик и 13-летняя девочка. Тела обезглавленных детей убийца показывал младшим сыновьям 8 и 9 лет, которых запирал без еды. О произошедшем стало известно случайно: спасатели пришли проверять нет ли утечки газа.

Также известно, что мать детей была в доме во время убийств. Мужчине предъявили обвинения в убийстве и насилии над детьми, ему грозит до 57 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.