В Казани разыскивают 28-летнего Иксанова Руслана Радисовича. Он ушел из дома 6 сентября и до сих пор не вышел на связь.

Как сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт", молодой человек ростом 185 сантиметров, нормального телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза. Когда его в последний раз видели, Руслан был одет в синюю кофту и джинсы, серую жилетку с капюшоном, черные ботинки.

Всех, кто видел пропавшего или знает, где он находится, просят позвонить по телефону 112.

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