В Казани вынесли приговор 21-летнему студенту ветеринарной академии Мухаммеду Эль-Айюби, который в преддверии Дня победы выложил на сайт "Бессмертного полка" фотографию Гитлера. Он утверждает, что сделал это, чтобы проверить модерацию сайта, однако шутка обернулась громким судебным процессом и последовавшим приговором. О том, какой срок был назначен, что говорит сам осужденный и почему его история вызвала такую бурную общественную реакцию - читайте в материале ProKazan.ru.

Фото Гитлера и ОМОН: с чего началась история

Эль-Айюби - обычный студент Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Баумана. Он подрабатывает, иногда сдает экзамены в период допсессии, говорит, что увлекается историей. 4 мая 2020-го года он, как и многие, решил отправить фото своего родственника на сайт "Бессмертного полка". В этом году общероссийская акция из-за пандемии коронавируса была перенесена в онлайн-формат, поэтому сделать это можно было с помощью аккаунтов социальных сетей. Именно так и поступил студент. Вот только далее ему вдруг пришла идея "проверить" создателей сайта. Со своей второй странички под именем Петр Иванов он отправил фотографию Адольфа Гитлера - главного фюрера нацистской Германии.

Неудачную шутку он осознал почти сразу. Это видно по действиям Эль-Айюби, установленным уже в ходе следствия. Студент начал искать в поисковике, какое наказание может последовать за реабилитацию нацизма и как можно от него "отвертеться", общался с некоторыми пользователями на эту тему. Он также пытался самостоятельно удалить фотографию с сайта. Правда, сделать ему этого не удалось, и тогда он попробовал стать волонтером акции "Бессмертный полк". Так он получил доступ к сайту и попытался удалить фото уже с позиции модератора. Однако и тут его постигла неудача. К тому времени администрации странички уже увидела провокационную заявку студента, отклонила ее и сообщила в правоохранительные органы.

23 мая к Эль-Айюби пришли ОМОНовцы.

Книга о Гитлере, значок орла и конопля: что обнаружили в квартире Эль-Айюби

События в день обыска в квартире Эль-Айюби напоминают американский блокбастер. В дверь врываются сотрудники, тем временем студент выбрасывает из окна горшки с пока неустановленными растениями. Как окажется после, это конопля, которую юноша решил выращивать для собственного потребления. При этом у него нашлось даже специальное оборудование, дающее растениям больше света и тепла. Все это Эль-Айюби объяснял чистым любопытством. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него книгу с биографией фюрера, изображения Гитлера на жестком диске, а также значок с орлом, но без свастики (изображение орла и креста имеется на гербе Третьего Рейха - прим. ред.). Также установлено, что студент неоднократно делал запросы в Интернете по поводу личности немецкого политика, объясняя это интересом к истории. После он пояснял, что книга была ему подарена, а значок он заказал сам в Интернете, так как тот ему просто понравился.

"Значок сам не настоящий, это с Али-Экспресса, там свастики не было изображено. И книги тоже просто исторические. Была книга Марлиса Шнайтера о восстании Гитлера, биография. Но так как она была связана с Гитлером, с Германией, то ее тоже изъяли. Она не запрещена и свободно продается в любом магазине", - отметил студент.

Суды и допросы: что говорят об Эль-Айюби свидетели

После изъятия обнаруженных вещей последовали долгие расследования и суды. Допрашивались родители, друзья, преподаватели. Все они как один заявляли: Эль-Айюби - обычный студент, никакого особого интереса к нацизму они никогда не замечали. Родители пояснили, что сын всегда увлекался историей. В качестве свидетеля был приглашен даже преподаватель этого предмета в академии. Он отметил, что студент сдал предмет в период допсессии, а часть вопросов касалась темы жизни фюрера и его роли в истории. Также выяснилось, некогда Эль-Айюби был членом коммунистической партии и даже имел право решающего голоса.

"Думал, никто не обратит внимания": какой приговор вынесли 21-летнему студенту

Последнее заседание состоялось 2 декабря в Верховном суде Республики Татарстан. Гособвинителем в этом деле выступил лично прокурор республики Илдус Нафиков. За реабилитацию нацизма и хранение наркотиков ранее он просил 1 год и 11 месяцев лишения свободы, однако суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, а именно - хорошую репутацию студента, возраст, отсутствие судимостей, недоведение преступления до конца, и вынес иной приговор. Эль-Айюби получил один год условно с испытательным сроком на год, штраф в размере 150 тысяч рублей и запрет на смену места жительства. Кроме того, судья поручил уничтожить все вещественные улики по данному делу. Как говорит сам студент, он не ожидал, что публикация фото повлечет судебные тяжбы с участием прокурора.

"Думал, никто внимания не обратит. С самого начала было просто интересно, заблокируют ли фото", - делится студент впечатлениями после вынесения приговора.

О самом сроке он говорит, уже выдыхая: "Честно говоря, готовился к худшему".

"Мы приговором в принципе довольны, нас все устраивает. Мы обжаловать не будем. Мы в принципе были согласны на любое наказание, без лишения свободы. Действительно, проступок был совершен, действительно мы говорили, что признаем свою вину, поэтому данное наказание мы считаем достаточным для нашего преступления", - добавила юрист Эль-Айюби.

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