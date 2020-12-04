В соцсетях появилась информация о найденном трупе в доме на проспекте Ибрагимова в Казани. Информацию об этом журналисту Prokazan подтвердили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.

«По предварительной информации мужчину убил сосед, который был судим за убийство», - говорится в видео на странице «Вывоз-112».

В пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану сообщили, что на данный момент проводится ряд экспертиз, причина смерти еще не установлена.

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