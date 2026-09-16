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Осенний Open Space Market пройдет 19 и 20 сентября на Казанском ипподроме

Служба новостей Автор статьи
Служба новостей
19 и 20 сентября на Казанском ипподроме пройде...

19 и 20 сентября с 11:00 до 21:00 на Казанском ипподроме пройдет большой осенний Open Space Market. Гости смогут познакомиться с более чем 200 брендами со всей России, провести время в уютной праздничной атмосфере и найти интересные авторские вещи для обновления гардероба и дома.

В программе — активности для всей семьи, своп растений, зоны отдыха, бадминтон и диджей-сеты. На маркете будут представлены одежда и украшения российских дизайнерских брендов, парфюмерия и косметика, керамика ручной работы, предметы интерьера и многое другое.

Среди участников — «Привет, Алёна!» с украшениями-трансформерами в тенденциях года; «Одинцов ЭтноАрт» с авторскими украшениями в этническом стиле в технике скань; Moon River Jewelry с необычными ювелирными украшениями из серебра 925 пробы и минералов; BEYS – умный гардероб для жизни и путешествий; MOLLY project со стритвиром с особенной бунтарской ноткой и многое другое.

Отдельной точкой притяжения станет большой фудкорт. В течение всего дня гости смогут попробовать блюда разных кухонь мира, горячую еду, десерты, кофе и мороженое, принять участие в дегустациях и открыть для себя новые гастрономические проекты.

Среди участников фудкорта:

  • «Здрасьте! Нам по пасте!» — сытная паста;

  • А88 — новое паназиатское бистро с наваристым раменом с мягким яйцом и ароматным бульоном, а также огненным том-ямом с пряными нотами лемонграсса;

  • «Плов станция» — уличная кухня в восточном стиле от создателей бара One More;

  • «Ростовская халва» — тахинная, тыквенная и кедровая халва, а также щербет;

  • крафтовая сыроварня «Козы и Розы» — более 60 видов сыра с собственной фермы;

  • «Ураган Сарай» — национальная кофейня с авторскими десертами и блюдами формата finger food навынос.

Мастер-классы:

  • 19 сентября с 11:00 до 20:45 гости смогут расписать шопперы, сделать обвесы из паракорда, создать дофаминовые картины и свечи в расписных банках вместе с мастерской «Истоки».

  • 20 сентября с 12:00 до 14:00 студия «АртЛабШкола» проведёт мастер-класс по живописи акрилом на холстах с гипсовыми элементами. А с 14:00 до 21:00 гости смогут создать собственный аромат на мастер-классе аромабара AROMALAGE.

Также на площадке будет работать лекторий от Казанского (Приволжского) федерального университета, инклюзивного учебно-методического центра «Путь к жизни», Казанского городского общественного центра, врачей и психологов.

Open Space Market объединит локальные бренды, гастрономические проекты, музыку и активный отдых, чтобы подарить гостям насыщенные осенние выходные для всей семьи.

19-20 сентября

Вход на маркет — 250₽

Школьникам и студентам — 150₽

Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно

Купить билет онлайн: https://kzn.kassir.ru/festivali/open-space-market

Пр. Альберта Камалеева 27/1

Казанский Ипподром

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