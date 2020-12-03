Суд Казани вынес приговор 43-летнему местному жителю. Он обвинялся в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Татарстана.

«Установлено, что 7 августа 2020 года подсудимый в состоянии опьянения, находясь в съемной квартире в Казани, несколько раз ударил ножом хозяйке квартиры. Женщина скончалась на месте», - говорится в сообщении.

Свою вину подсудимый полностью признал. Так, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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