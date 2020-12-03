С 1 декабря в России вступил в силу приказ об изменениях водительских удостоверений и ПТС

В России с 1 декабря вступил в силу приказ главы МВД об изменениях в водительских удостоверениях и ПТС. Теперь надпись «водительское удостоверение» будет в верхней части документа на русском, французском и английском языках.

Как пишут «Известия», в ПТС будут вносить информацию о количестве мест для сидения, о допустимой массе машины и сроках госрегистрации. Также нововведения предполагают, что свидетельство о регистрации транспорта дополнится информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

При этом ранее выданные ВУ будут действовать до указанного в них срока.