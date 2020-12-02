В Верховном суде Татарстана вынесли приговор 20-летнему местному жителю, который 4 мая выложил на сайте «Бессмертный полк онлайн» фото Гитлера.
«Честно говоря, готовился к худшему. Обжаловать приговор не буду. Я не думал, что мои действия нанесут какой-то вред обществу, хотел проверить сайт», - сказал осужденный после оглашения приговора.
Также сообщается, что при обыске квартиры молодого человека было найдено растение, содержащее наркотическое средство.
Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом 150 тысяч рублей в доход государства, также в этот период ему нельзя менять место жительства.
комментарии
Просто из Москвы спущен в регионы план по штрафам который должен быть выполнен безусловно: Путину не хватает денег на Венисуэлу и Сирию.
Вот и стараются.
Дело в том что эти еще не содранные с народа России штрафы Путин уже заложил в расходную часть бюджета 2021 года, и поэтому никакие отговорки во внимнаие приниматься не будут:
Российский бюджет будет получать около 80 млрд рублей от штрафов ежегодно
18.09.2020 21:09
Поступления в федеральный бюджет от штрафов, возмещения ущерба и санкций составят 81 млрд рублей в 2021 году, 79,2 млрд рублей в 2022 году и 80,5 млрд рублей в 2023 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на предстоящую трехлетку, которая есть в распоряжении ТАСС.
конец цитаты.