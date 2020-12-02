В Верховном суде Татарстана вынесли приговор 20-летнему местному жителю, который 4 мая выложил на сайте «Бессмертный полк онлайн» фото Гитлера.

«Честно говоря, готовился к худшему. Обжаловать приговор не буду. Я не думал, что мои действия нанесут какой-то вред обществу, хотел проверить сайт», - сказал осужденный после оглашения приговора.

Также сообщается, что при обыске квартиры молодого человека было найдено растение, содержащее наркотическое средство.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом 150 тысяч рублей в доход государства, также в этот период ему нельзя менять место жительства.