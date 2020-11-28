Врач рассказала, что стоит делать людям, который лечатся от коронавируса дома

Больным, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях, стоит обильно пить и чаще лежать на животе. Также зараженным необходимо точно соблюдать рекомендации лечащего врача, заявила врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной московской клинической больницы №2 Мария Мясникова.

«Первое и самое важное - это точное соблюдение рекомендаций и назначений врача. Обязательно оставаться дома и принимать лекарственные препараты, назначенные врачом. Мы знаем, что для того, чтобы снизить температуру, организм должен испарить жидкость. При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье. Если в норме человек употребляет около 2-2,5 литров в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить ее количество и добавить витаминизированное питье. Не забывайте про фрукты, богатые витамином C», - передает АГН "Москва" слова Мясниковой.

Инфекционист говорит, что лежать на животе необходимо для повышения показателя насыщения крови кислородом. Для удобства можно одну подушку подложить под грудь, а вторую под таз, чтобы живот немного провис. Полным людям медик рекомендует лежать на боку.

Напомним, то недавно врач рассказал об общих чертах коронавируса и рака.