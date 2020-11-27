Короткий номер горячей линии по коронавирусу заработал в Татарстане

В Татарстане начал работать короткий номер горячей линии по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Связаться с контакт-центром, чтобы проконсультироваться по вопросам коронавируса, можно по номер «122». Также звонки принимаются по номеру 88002225900.

Операторы каждый день обрабатывают более 600 звонков от жителей Татарстана. В среднем время ожидания ответа не превышает 11 секунд.

Жители чаще всего звонят в контакт-центр, чтобы узнать о готовности теста на коронавирус, а также уточняют, где его можно сдать и как вести себя после контакта с заболевшими.

Напомним, в Минздраве Татарстана рассказали, по какой причине задерживают результаты анализа на коронавирус.