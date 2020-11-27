В Минздраве Татарстана рассказали, по какой причине делают тесты на коронавирус

На онлайн-конференции замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков объяснил, как делают анализы на коронавирус и с какой периодичностью.

«Есть несколько категорий пациентов, которые получают результаты. Есть те, кто находится в вигах, анализы делают в течение суток без вариантов, есть те, кто лечатся дома - это первичный и контрольный результаты. Первичный результат это «желтый» коридор, стараемся сделать быстрее. Также есть те, кто идет на плановую госпитализацию, там скорость не то, что необходимо. Надо дифференцировано ко всему подходить, нужно понимать, что если мазки для вигов делаются долго, то это ни в какие ворота не лезет и надо отработать», - отметил спикер.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что со всеми вопросами, касающиеся коронавируса, тестов на определение вируса можно обращаться на горячие линии.

«Работает горячая линия – 88002225900 поэтому номеру можно сообщить, когда сдавал, где сдавал и сообщить, что нет результата. Сейчас поступило всего 15 звонков, также можно обратиться в Роспотребнадзор Татарстана (2399411) и горячая линия центра гигиены и эпидемиологии (2219016). Все проблемы отрабатываются точечно. Опять Татарстан стал пилотным регионом, где будут тестировать новую платформу рассылки результатов анализов – через госуслуги», - сказала Любовь Авдонина.

При этом спикер добавила, что по новому постановлению 48 часов считается не от забора анализов, а от того, как материал доставили в лабораторию.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 83 случая заражения коронавирусом.