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Почти половина жителей ПФО в 2021 году хочет увеличить доходы, а треть - сменить работу

27.11.2020, 17:00 1 prokazan.ru

Пандемия корректирует личные планы жителей Приволжского федерального округа на 2021 год. 42% опрошенных хотят в новом году нарастить личные доходы, 36% - увеличить накопления, а 33% - найти новую работу. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

Главное желание жителей ПФО в 2021 году - увеличить личные доходы, об этом заявили 42% респондентов. 36% жителей региона хотят увеличить финансовую подушку безопасности. 33% опрошенных назвали своей самой важной целью в 2021 году поиск новой работы.

29% жителей Приволжского федерального округа в 2021 году хотят погасить кредит, а 25% планируют накопить на крупную покупку.

Каждый тринадцатый житель ПФО намерен в новом году взять ипотеку, а каждый восьмой открыть свой бизнес.

Из-за пандемии коронавируса половина жителей ПФО (50%) ожидают, что в 2021 году им придется ограничить путешествия и перелеты, а 27% отложить крупную покупку. 20% собираются в 2021 году тратить больше денег на медицинские нужды.

16% жителей ПФО считают, что станут в новом году богаче, а 23% опрошенных уверены, что их благосостояние не изменится.

*Опрос проведен банком «Открытие» 20-23 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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комментарии

Горожанин
0
27 ноября 2020
17:23
16% надеются что будут жить лучше, а 23 - что их благосостояние не изменится. Значит 60% ожидают что они будут жить хуже?

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