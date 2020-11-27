Банк «Открытие» запустил для предпринимателей акцию «Добро пожаловать»

Банк «Открытие» предложил акцию «Добро пожаловать» компаниям малого и среднего бизнеса, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. До 31 марта 2021 года предприниматели могут оформить пакет услуг «Весь мир» и получить три месяца льготного периода обслуживания, а также ряд полезных опций.

Владельцы бизнеса получат возможность бесплатного ведения пакета услуг и валютного счета. GPI-трекер включен в стоимость платежей. Кроме того, доступен сервис онлайн конверсии без дополнительных комиссий, сделки по специальному курсу иностранной валюты со спрэдом - 25 копеек к рыночному курсу, фиксированная стоимость на переводы в иностранной валюте - 25 USD/EUR и сниженный валютный контроль – 0,1%. Дополнительно предприниматели могут воспользоваться услугой «ВЭД ассистент» - сопровождением сделок с зарубежными партнерами, а также сервисом по проверке иностранных контрагентов (КНР) с возможностью получения регистрационных данных из официальных реестров КНР. Все владельцы пакета услуг «Весь мир» получают аналитику в виде регулярных обзоры мировых рынков.

Подробнее об акции и пакете услуг для малого и среднего бизнеса «Добро пожаловать» можно получить на сайте банка https://www.open.ru/medium/fea/ved .

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.