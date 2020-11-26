«Вокруг очень мало безопасных мест»: как работает и чего хочет добиться ЛГБТ-центр в Казани

Недавно в Казани прошла встреча Министерства по делам молодежи РТ с представителями ЛГБТ-центра "Принятие". Она вызывала широкий общественный резонанс, ее уже рассматривают как начало некоего нового диалога в республике. Однако сама встреча прошла в закрытом формате, поэтому судить о ее итогах казанцы могли только из отчетных пресс-релизов.

Чтобы узнать подробности, корреспондент ProKazan.ru обратился к создателю ЛГБТ-центра Михаилу Зайцеву. Он рассказал не только о встрече с министром, но и о фейковых новостях в СМИ, пытающихся опорочить ЛГБТ-активистов, стереотипном мышлении и необходимости уроков сексуального воспитания в школах. Мы также обратились к психологу, чтобы понять, как можно помочь детям, сомневающимся в своей ориентации.

"Никто не хочет ЛГБТ выделять как отдельную проблему!": встреча ЛГБТ-центра и Министерства по делам молодежи РТ

Новость о том, что министр молодежи Дамир Фаттахов согласился встретиться с ЛГБТ-активистами, прогремела в октябре. Произошло это после того, как Михаил, руководитель центра ЛГБТ+ "Принятие", написал пост о жителе города, подвергшемся насилию из-за своей сексуальной ориентации. Активист отметил аккаунт чиновника, тот на "вызов" ответил и предложил обсудить условия встречи оффлайн.

Создатель ЛГБТ-центра

"Все совпало тогда, - отзывается об этом сам Михаил. - У Фаттахова вышло интервью на "Площади Свободы", где он как раз говорил об ЛГБТ. Нам это показалось довольно интересно: два гетеросекусальных человека разговаривают о нас. А потом мы выложили этот пост про парня, на которого с ножом напали в подъезде. К тому времени его травили уже два года. Началось это еще в школе, но учителя все как-то заминали. Только представьте: человек два года ходит по дороге от автобуса до дома и боится, что на него нападут из-за ориентации! В результате так и вышло. Мы даже не надеялись, что Фаттахов ответит на пост".

Встреча состоялась спустя почти месяц, 16 ноября, в закрытом формате. О том, что происходило внутри, практически ничего неизвестно. По ее окончании в Минмолодежи сообщили, что "на данный момент необходимости во встрече нет ввиду отсутствия прямых вопросов к министерству". Так ли это, корреспондент спросил у самого Михаила.

"Когда я обратился, нам не нужна была помощь, это так. Тогда этим парнем уже занималась экстренная служба ЛГБТ-сети. Проблема в другом: никто не хочет ЛГБТ выделять как отдельную проблему! Это видно даже по их пресс-релизу: "вся молодежь", "мы не делим", "работаем с разными". Ну окей. Я очень благодарен вообще за тот первый шаг, на который они пошли. Это уже очень много".

Источник: Пресс-служба Минмола РТ Министр молодежи Дамир Фаттахов встретился с ЛГБТ-центром

Михаил рассказывает, что "конкретных проблем", которые хотели услышать в министерстве, пока в Татарстане быть и не может.

"Откуда взяться этим конкретным проблемам, когда люди боятся говорить? В полицию бояться обращаться, потому что есть случаи, когда там либо не реагируют, либо говорят: “Ой, и хорошо, что так поступили”. Повторюсь: никто не выделяет отдельно эти случаи! Но выделять отдельно их необходимо. Потому что если у вас есть ненависть на почве сексуальной ориентации, значит ее так и надо называть. И когда люди говорят: "Дома делайте, что хотите, но на улице не показывайте", - это лицемерие. Когда они говорят: "Вас никто не дискриминирует, а люди при этом не открываются, значит есть страх, значит есть дискриминация". Вокруг сплошная гомофобия, при которой люди говорят: "Нет у нас никакой гомофобии! Просто не показывайтесь, пусть вас не существует". А должно быть вообще всем пофиг на сексуальную ориентацию другого человека".

"Невзначай нас сравнивают с педофилами": появление и деятельность центра ЛГБТ+ "Принятие"

Чтобы противостоять обществу, где людей могут унижать и презирать за сексуальный выбор, Михаил создал центр ЛГБТ+ "Принятие". Это пока единственное подобное сообщество в Казани. Они проводят группы поддержки, лекции, кинопоказы для ЛГБТ-людей и тех, кто хочет знать и понимать.

Михаил рассказывает, что центр создал в первую очередь для себя.

"Я хотел посещать такие группы. Начал искать, что вообще есть в Казани, но оказалось - ничего. При этом в России нашлось очень много центров, где люди как-то встречаются, как-то общаются. Я был удивлен, что в Казани - довольно светском, вопреки общему мнению, городе - ничего такого нет. Я съездил в Москву на конференцию ЛГБТ+ семей, узнал о проекте "Ресурс ЛГБТКИА Москва". Вернулся и понял, что хочу попробовать создать нечто подобное у нас. Так и начались группы поддержки".

Активист рассказывает, что группа поддержки - это формат коллективного общения, когда люди могут прийти, высказаться и не получить осуждения.

"Очень важно видеть кого-то рядом, видеть таких же людей, потому что вокруг очень мало безопасных мест, - говорит Михаил. - Я чувствую себя безопасно только дома и на работе. На улице я себя так не чувствую. Вот мы идем с мужем по городу, я не буду его держать за руки и обнимать. У меня стоит блок. Я контролирую себя "на всякий случай", не хочу рисковать и проверять на себе реакцию других. Но это не так, как я хотел бы вести себя, это не свободно. И при всем этом я чувствую, что у меня привилегированное положение. Грубо говоря, я человек, который выглядит достаточно мужественно. У меня уже возраст за 30. Я езжу на машине. Я открытый на работе и в семье. У меня нет этих проблем, с которыми может столкнуться молодой гей. Я не боюсь потерять работу, не боюсь, что меня будут шантажировать, потому что я открыт. Не многие ЛГБТ-представители могут себе это позволить. Раньше я тоже не мог, потому что и мне в молодости разбивали нос и кричали вслед: "П***р".

Логотип ЛГБТ-центра

Изначально Михаил поставил цель продержаться год, но все пошло быстрее: начали проводить лекции, увидели, что "людям это надо". В этом году в центре запустили киноклуб, собрав средства на проектор на "Планете", стулья купили на пожертвования, а в СМИ стали чаще рассказывать об ЛГБТ-людях и их историях. Как говорит Михаил, до этого - за редким исключением - 10 лет никто не писал на эту тему в Татарстане. Этого "как будто не существовало".

"Мы никакой прибыли за это не получаем. Мы не оформлены юридически. У нас нет больших трат. У нас нет своего помещения. Из трат только хостинг сайта раз в год и какие-то мелочи. На все остальное мы собираем. Мы просто сообщество", - делится активист.

С тех пор, как деятельность Центра стала более заметна, он стал подвергаться информационным атакам. Связано ли это со встречей с Дамиром Фаттаховым или так просто совпало, сказать никто не может, но Михаилу эта ситуация кажется довольно подозрительной.

Среди подобных фейков он отмечает сообщения одного из местных СМИ, неоднократно выпускавшего неподтвержденную информацию: о планах создания центра ЛГБТ-туризма в городе Набережные Челны, об акции с вывешиванием “вверх ногами” радужных флагов на фонарных столбах парка Черное озеро в Казани, о петиции с предложением реставрации исторического здания для проведения собраний ЛГБТ-сообщества. Кроме того, в СМИ попадала фотография якобы раскрашенной в цвета радуги (шестицветная радуга используется представителями ЛГБТ в качестве символа сообщества - прим. ред.) казанской телебашни. В Центре предполагают, что она была сделала в фотошопе и также являлась ложной информацией.

"Некоторые журналистские статьи, того же "КazanFirst", поражают. Невзначай нас сравнивают с педофилами! Ну окей. Я не хочу даже тратить на это время. Я не спасаю всех, у меня есть собственная жизнь. Я не представитель всего общества, не отвечаю за всех. Но это все же слишком!" - отзывается на фейки руководитель центра.

Уроки сексуального воспитания и закон 18+: что делать родителям ЛГБТ-ребенка и что говорят психологи

Несмотря на такое противодействие, руководители центра "Принятие" продолжают мониторить случаи дискриминации, заниматься освещением темы, устраивать встречи, доступные всем совершеннолетним лицам. Но, как говорят психологи, сексуальную ориентацию дети начинают ощущать уже в школе. К сожалению, будучи несовершеннолетними, поддержки они получить не могут.

"Мы это с Фаттаховым тоже обсуждали, - подтверждает наш собеседник. - Дети боятся обращаться к школьным психологам и учителям, а те при этом боятся разговаривать с детьми на эти темы. И выходит ужасная обстановка с замалчиванием. Дети остаются один на один. Я вспоминаю себя. Мне хотелось поддержки и общения с людьми. Мне этого не хватало - чтобы мне сказали, что со мной все нормально. Но сегодня все упирается в этот закон 18+, который для меня, конечно, избыточный и даже дискриминационный. У нас уже есть законы, которые защищают детей от сексуального надругательства. Почему нужно выделять ЛГБТ как нетрадиционное? Я не понимаю этого. Но думаю, что, если правительство захочет на это смотреть, оно сможет взять опыт стран, которые этот путь уже прошли, и изменить ситуацию, но они не хотят на это смотреть".

Михаил рассказывает, что во многих странах сексуальное воспитание начинается даже вовсе не с детей, а с учителей и школьных психологов.

"Нужно в первую очередь разговаривать с учителями. Они, как и школьные психологи, должны знать, что это такое, бороться со стереотипами, проводить политику недискриминации по сексуальной ориентации и гендерной идентичности, проходить обучение. А на деле мы сталкиваемся с тем, что у нас все несут чушь. Они учились в СССР и смотрят через другую оптику. Я не знаю, как вообще возможно так игнорировать мировые исследования и заявления всех психологических ассоциаций и продолжать гнуть свою гомофобную линию! Нужно очень сильно постараться, чтобы закрывать глаза на это и на все исследования. Сегодня, судя по данным социологов, сексвоспитание дает большие результаты, особенно в вопросах ранних беременностей и заболеваний, передающихся половым путём. И по статистике, если сравнивать традиционную модель, где мы про это не говорим, а просто всё общественно осуждаем, и сексуальное воспитание, второе выходит гораздо результативнее. То есть дети позже вступают в половую связь, и они более образованы".

Корреспондент ProKazan.ru обратился к психологу Астхик Абовян, чтобы узнать о работе специалистов со случаями нетрадиционной ориентации у подростков в современных реалиях.

Психолог Астхик Абовян рассказала, как помочь детям, которые сомневаются в своей ориентации

"Родителям может быть сложно принять гомосексуальный интерес своего ребенка. В этом случае важно помнить несколько вещей. Во-первых, интерес – еще не оформившаяся ориентация и является совершенно нормальным этапом развития сексуальности любого человека. Причин возникновения интереса к своему полу много: это и попытка идентифицировать свой собственный пол через сближение с подобным ("я – такой же"), и само по себе неумение управлять своим сексуальным влечением в подростковом возрасте, которое ищет любого выхода. Кроме того, гомосексуальность – вариант нормы, из списка болезней она уже исключена. Поэтому самое важно для родителей – суметь принять сексуальный интерес ребенка к своему полу и найти в себе силы открыто говорить об этом с сыном или дочерью. Открытый разговор, кстати, совсем не означает, что родитель должен изменить свое отношение к гомосексуальности. Это может звучать примерно так: "Сын/дочь, я принимаю твой интерес, я могу говорить с тобой об этом и попытаться ответить на все твои вопросы. Я же для себя выбираю гетеросексуальность. Мне не интересна гомосексуальность для себя".

Во-вторых, важен и культурологический контекст. Одно дело, если это страна, где представители ЛГБТ достаточно защищены с законодательной стороны и в культуре общения этой страны принято открыто себя идентифицировать по выбору сексуальной ориентации. А если это достаточно консервативная и жесткая в требовательности к выбору гетеросексуальности культура? Нужно деликатно объяснить подростку, что легализация его выбора именно в этой культуре и этом месте, может повлечь отвержение социума, осуждение, осмеяние и даже физически агрессивные действия. В конце концов все, кто занимается сексом (любым), не рассказывают об этом каждому, ведь это интимная сторона жизни.

Источник: Радио Азаттык Психолог рассказала, как стоит отнестись к заявлению ребенка о нетрадиционной ориентации

В-третьих, подросток часто, в силу своего возраста, ощущает себя одиноким, даже имея много друзей - это нормальный этап взросления. При обнаружении у себя гомосексуальной ориентации у подростка чувство одиночества может стать еще острее: ведь таких, как он меньшинство, значит, и меньше людей, с кем он может разделить свои переживания, с кем может начать строить близкие отношения. Подросток еще сильнее нуждается в общении, качественном, не количественном. Если хотя бы один из родителей сумеет построить доверительные отношения с ребенком, давая возможность обсуждать любые темы, задавать любые вопросы, делиться любыми впечатлениями, то этому подростку повезло. Если же получится найти друга, который может быть гетеросексуальным, но примет вашего ребенка с его гомосексуальным интересом, это станет ценным фундаментом развития его/ее личности.

В-четвертых, не менее важно здесь и отношение к своему телу. Это важнейший момент в ситуации выбора гомосексуальной ориентации. Подростку, опять же в силу возраста, как и с одиночеством, и так-то некомфортно в своем теле, оно для него "вечно недостаточное": недостаточно красивое, худое или толстое, не того цвета и не того количества волосы и так далее. А тут еще и обнаруживается мысль, что может и тело-то совсем не того пола? Или оно как-то "неправильно" хочет другого. Чтобы избежать аутоагрессивных проявлений к своему телу и максимально приблизить принятие своего тела таким, какое оно есть сейчас, родителям важно не только сохранить тактильный контакт с ребенком, но и даже увеличить его. Чаще обнимать, проходя мимо – прикасаться (к плечу, между лопатками – поддерживающий жест). Смотреть по вечерам фильмы в обнимку, играть в игры, где много прикосновений". Есть, кстати, большой пласт терапевтических игр с детьми и в том числе с подростками – можно найти такого специалиста по семейным тактильным играм".

Наивно было бы думать, что встреча представителей центра "Принятие" с Министерством по делам молодежи резко поменяет положение ЛГБТ-людей в республике, но она показала нечто важное: власть захотела разобраться в этом вопросе и готова говорить. Начало ли это нового диалога и будет ли у него продолжение, зависит от дальнейших действий сторон.

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