Наверх

Новости Казани и РТ

18:10, сегодня
Водителей Казани вновь ждут массовые проверки ГИБДД
18:40, сегодня
В Москве продлили ограничения из-за коронавируса
17:29, сегодня
Двое жителей Татарстана убили знакомого и спрятали тело на берегу реки
15:59, 25.11.2020
Как понять, а не заучить?: 6 языков, на которых могут заговорить казанцы
17:02, сегодня
Травмпункт больницы №18 в Казани больше не принимает пациентов
17:00, сегодня
Билайн Бизнес создает онлайн-карту российских предпринимателей
16:55, сегодня
Челнинца, зарубившего топором возлюбленного бывшей жены, подозревают в еще одном преступлении
09:21, 25.11.2020
Доширак в мире животных: какая еда подойдёт вашей кошке и чем ее лучше не кормить?
16:30, сегодня
За два года в Татарстане появится 10 электронных хабов для доставки лекарств
16:01, сегодня
Прокурор требует 14 лет колонии для экс-полицейского из Татарстана, державшего мужчину в рабстве
15:59, сегодня
Сразу два мальчика пострадали в ДТП в Казани
10:08, 23.11.2020
Задумываетесь о винирах или имплантах? Казанский стоматолог развеет все мифы и сомнения
15:30, сегодня
Билайн в Казани продолжает развивать технологию eSIM
15:15, сегодня
Элвин Грей переносит концерты в Челнах и Нижнекамске
15:10, сегодня
Родители учеников в Казани назвали недостатки школьного питания
14:39, сегодня
Челнинец жестоко избил пенсионера из-за двух тысяч рублей
14:08, сегодня
«Вокруг очень мало безопасных мест»: как работает и чего хочет добиться ЛГБТ-центр в Казани
13:58, сегодня
Перед новым годом в Татарстане введут особый противопожарный режим
13:10, сегодня
А вам слабо? В Казани очевидцы сняли, как толпа мужчин толкает трамвай
12:44, сегодня
Мужчина изнасиловал 11-летнюю дочь знакомого в гостях
12:28, сегодня
Власти Татарстана призвали жителей проводить новогодние корпоративы на свежем воздухе
12:00, сегодня
Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%
11:39, сегодня
Коронавирус в Татарстане: оперштаб сообщил, сколько человек заболело за сутки
11:09, сегодня
Добровольцев для испытания вакцины от коронавируса отберут в Татарстане
10:36, сегодня
В Казани определили дни в 2021 году, когда городские парковки будут работать бесплатно
10:03, сегодня
В Челнах горел гаражный комплекс, пострадал мужчина
09:45, сегодня
Жителя Татарстана могут лишить водительского удостоверения из-за алкоголизма
09:00, сегодня
ВТБ запускает инвестиционную онлайн-игру «Квест-инвест»
08:24, сегодня
Стали известны основные способы передачи коронавируса человеку
07:45, сегодня
Водитель казанского автобуса уткнулся в телефон во время поездки. Жители возмущены
20:24, 25.11.2020
Итоги дня в Татарстане: запреты гуляний в новый год, происшествия на заводе, смерть лидеров ОПГ
19:16, 25.11.2020
ФСБ разгромила ячейку запрещенной террористической группировки в Московском регионе
19:13, 25.11.2020
Приговор убийце матери-инвалида и череда смертей в подъездах: итоги дня в Челнах
19:03, 25.11.2020
102-летний ветеран Великой Отечественной войны скончался в Тамбове
18:52, 25.11.2020
Врач назвал популярные заблуждения о коронавирусе
18:26, 25.11.2020
«Спасите Татарстан от коррупции»: обманутые «Триумф-НК» нижнекамки обратились к Путину
18:14, 25.11.2020
«Устранить не могут»: на заводе «Нэфис Косметикс» в Казани произошла утечка водорода
18:09, 25.11.2020
Президент России возвращается к активному графику командировок по регионам страны
17:14, 25.11.2020
Парень из Татарстана попытался убить 14-летнюю школьницу после ее признания в беременности
17:01, 25.11.2020
Два лидера ОПГ в Казани умерли от осложнений коронавируса
17:00, 25.11.2020
Банк «Открытие» расширил возможности Центра информационной безопасности
17:00, 25.11.2020
ВТБ вошел в топ-10 лучших работодателей России
16:17, 25.11.2020
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержали социальных предпринимателей в пандемию
16:03, 25.11.2020
На заводе «Нэфис Космтетикс» в Казани произошло короткое замыкание
15:30, 25.11.2020
Депутата из Чувашии подозревают в краже инструментов на железной дороге в Татарстане
14:52, 25.11.2020
С нами Спаситель! Премьера трейлера и постера комедии «Реальные пацаны против зомби»
13:35, 25.11.2020
Момент смертельного наезда на девушку в Казани попал на видео
13:01, 25.11.2020
Масочный режим в Татарстане продлится минимум до весны 2021 года
13:00, 25.11.2020
Открытие Research: российский автомобильный рынок из-за пандемии по итогам 2020 года упадет на 15%
12:36, 25.11.2020
Новогодняя ночь в Татарстане пройдет без «коронавирусных» ограничений
12:05, 25.11.2020
Мужчина напоил спиртным, а затем изнасиловал дочь-школьницу
11:59, 25.11.2020
Оперштаб Татарстана рассказал, сколько человек заразились коронавирусом за сутки
11:36, 25.11.2020
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в «Автоцентре Казань» и сказал, что делать пострадавшим
11:32, 25.11.2020
Появились подробности ДТП в Казани, где автобус насмерть сбил девушку
11:13, 25.11.2020
Пара из Нижнекамска украла из секс-шопа набор для БДСМ и помпу для увеличения органа
11:12, 25.11.2020
Стало известно, как будут проходить новогодние корпоративы в Татарстане
10:43, 25.11.2020
В салонах Tele2 стартовала «Черная пятница»
10:23, 25.11.2020
Роспотребнадзор по Татарстану анонсировал проверки гостиниц и хостелов
10:18, 25.11.2020
В Татарстане «Лада Калина» выехала на встречку и врезалась в КАМАЗ. Погиб пассажир легковушки
10:03, 25.11.2020
Сладкие подарки, маски и артисты: на проведение республиканской елки в Казани потратят 36 млн рублей
09:00, 25.11.2020
ВТБ анонсирует бонусные условия для клиентов в сезон скидок и распродаж
08:12, 25.11.2020
Инфекционист назвал людей, которые мешают выходу на плато по коронавирусу
07:42, 25.11.2020
В центре Казани автобус сбил насмерть девушку и протащил ее несколько метров
19:46, 24.11.2020
Превью 4 тура Лиги Чемпионов УЕФА. На что рассчитывает Зенит и Краснодар?
19:40, 24.11.2020
Итоги дня в Татарстане: миллионы медсестры, дистанционка, новое имя скандального автоцентра «Казань»
18:55, 24.11.2020
Пекарню «Лепешки из тандыра» в Казани закрыли из-за санитарных нарушений
18:49, 24.11.2020
Еще один труп в лифте и миллион за транспортную карту: итоги дня в Челнах
18:39, 24.11.2020
Эксперты нашли клеточный иммунитет к коронавирусу у тех, кто не болел вирусом
18:21, 24.11.2020
В третьем квартале года в России активизировались кредиторы и коллекторы
17:57, 24.11.2020
В России утвердили изменения в водительских удостоверениях и ПТС
17:55, 24.11.2020
Из «Казани» в «Алтын»: автоцентр, который обманывал покупателей, работает под новым именем
17:46, 24.11.2020
В Татарстане девушку-подростка выбросило из багажника во время дрифта
17:43, 24.11.2020
В городской больнице №18 Казани запустили программу реабилитации детей после коронавируса
17:27, 24.11.2020
Вице-премьер Голикова заявила об осложненной ситуации с коронавирусом
16:42, 24.11.2020
Пациент психбольницы изнасиловал 10-летнюю девочку
16:28, 24.11.2020
Суд Татарстана вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибло два человека
16:00, 24.11.2020
«Черная пятница» наступит для абонентов Tele2 уже в среду
15:58, 24.11.2020
Врачи РКБ Татарстана провели уникальную операцию по удалению опухоли
15:39, 24.11.2020
Умер заслуженный артист Татарстана Утешев Даниил
15:30, 24.11.2020
В Челнах нашли еще один труп в лифте
15:25, 24.11.2020
Билайн меняет операционную модель развития сети для реализации новой клиентоцентричной стратегии
15:21, 24.11.2020
Водителей Казани предупреждают о тяжелых дорожных условиях
13:40, 24.11.2020
Челнинка требует миллион рублей компенсации за сломанную транспортную карту
12:42, 24.11.2020
Девушка забила мать молотком из-за запрета общаться с возлюбленным
11:59, 24.11.2020
В Челнах женщина замерзла до смерти
10:05, 24.11.2020
В Татарстане юбилей закончился пожаром: погиб мужчина, пострадали четыре человека
08:03, 24.11.2020
В Роспотребназдоре рассказали о самом грозном симптоме коронавируса
18:18, 23.11.2020
Мертвая девушка в квартире и поиск Магдеевым нарушителей: итоги дня в Челнах
17:30, 23.11.2020
Мужчина из Челнов потерял 300 тысяч рублей при покупке криптовалюты
Фото ProKazan.ru

«Вокруг очень мало безопасных мест»: как работает и чего хочет добиться ЛГБТ-центр в Казани

26.11.2020, 14:08 26 0
Анастасия Чернядьева
Также узнали у психолога, как они работают с ЛГБТ-детьми

Недавно в Казани прошла встреча Министерства по делам молодежи РТ с представителями ЛГБТ-центра "Принятие". Она вызывала широкий общественный резонанс, ее уже рассматривают как начало некоего нового диалога в республике. Однако сама встреча прошла в закрытом формате, поэтому судить о ее итогах казанцы могли только из отчетных пресс-релизов.

Чтобы узнать подробности, корреспондент ProKazan.ru обратился к создателю ЛГБТ-центра Михаилу Зайцеву. Он рассказал не только о встрече с министром, но и о фейковых новостях в СМИ, пытающихся опорочить ЛГБТ-активистов, стереотипном мышлении и необходимости уроков сексуального воспитания в школах. Мы также обратились к психологу, чтобы понять, как можно помочь детям, сомневающимся в своей ориентации.

"Никто не хочет ЛГБТ выделять как отдельную проблему!": встреча ЛГБТ-центра и Министерства по делам молодежи РТ

Новость о том, что министр молодежи Дамир Фаттахов согласился встретиться с ЛГБТ-активистами, прогремела в октябре. Произошло это после того, как Михаил, руководитель центра ЛГБТ+ "Принятие",  написал пост о жителе города, подвергшемся насилию из-за своей сексуальной ориентации. Активист отметил аккаунт чиновника, тот на "вызов" ответил и предложил обсудить условия встречи оффлайн.

Создатель ЛГБТ-центра

"Все совпало тогда, - отзывается об этом сам Михаил. - У Фаттахова вышло интервью на "Площади Свободы", где он как раз говорил об ЛГБТ. Нам это показалось довольно интересно: два гетеросекусальных человека разговаривают о нас. А потом мы выложили этот пост про парня, на которого с ножом напали в подъезде. К тому времени его травили уже два года. Началось это еще в школе, но учителя все как-то заминали. Только представьте: человек два года ходит по дороге от автобуса до дома и боится, что на него нападут из-за ориентации! В результате так и вышло. Мы даже не надеялись, что Фаттахов ответит на пост".

Встреча состоялась спустя почти месяц, 16 ноября, в закрытом формате. О том, что происходило внутри, практически ничего неизвестно. По ее окончании в Минмолодежи сообщили, что "на данный момент необходимости во встрече нет ввиду отсутствия прямых вопросов к министерству". Так ли это, корреспондент спросил у самого Михаила.

"Когда я обратился, нам не нужна была помощь, это так. Тогда этим парнем уже занималась экстренная служба ЛГБТ-сети. Проблема в другом: никто не хочет ЛГБТ выделять как отдельную проблему! Это видно даже по их пресс-релизу: "вся молодежь", "мы не делим", "работаем с разными". Ну окей. Я очень благодарен вообще за тот первый шаг, на который они пошли. Это уже очень много".

Источник: Пресс-служба Минмола РТ
Источник: Пресс-служба Минмола РТ
Министр молодежи Дамир Фаттахов встретился с ЛГБТ-центром

Михаил рассказывает, что "конкретных проблем", которые хотели услышать в министерстве, пока в Татарстане быть и не может.

"Откуда взяться этим конкретным проблемам, когда люди боятся говорить? В полицию бояться обращаться, потому что есть случаи, когда там либо не реагируют, либо говорят: “Ой, и хорошо, что так поступили”. Повторюсь: никто не выделяет отдельно эти случаи! Но выделять отдельно их необходимо. Потому что если у вас есть ненависть на почве сексуальной ориентации, значит ее так и надо называть. И когда люди говорят: "Дома делайте, что хотите, но на улице не показывайте", - это лицемерие. Когда они говорят: "Вас никто не дискриминирует, а люди при этом не открываются, значит есть страх, значит есть дискриминация". Вокруг сплошная гомофобия, при которой люди говорят: "Нет у нас никакой гомофобии! Просто не показывайтесь, пусть вас не существует". А должно быть вообще всем пофиг на сексуальную ориентацию другого человека".

"Невзначай нас сравнивают с педофилами": появление и деятельность центра ЛГБТ+ "Принятие"

Чтобы противостоять обществу, где людей могут унижать и презирать за сексуальный выбор, Михаил создал центр ЛГБТ+ "Принятие". Это пока единственное подобное сообщество в Казани. Они проводят группы поддержки, лекции, кинопоказы для ЛГБТ-людей и тех, кто хочет знать и понимать.

Михаил рассказывает, что центр создал в первую очередь для себя.

"Я хотел посещать такие группы. Начал искать, что вообще есть в Казани, но оказалось - ничего. При этом в России нашлось очень много центров, где люди как-то встречаются, как-то общаются. Я был удивлен, что в Казани - довольно светском, вопреки общему мнению, городе - ничего такого нет. Я съездил в Москву на конференцию ЛГБТ+ семей, узнал о проекте "Ресурс ЛГБТКИА Москва". Вернулся и понял, что хочу попробовать создать нечто подобное у нас. Так и начались группы поддержки".

Активист рассказывает, что группа поддержки - это формат коллективного общения, когда люди могут прийти, высказаться и не получить осуждения.

"Очень важно видеть кого-то рядом, видеть таких же людей, потому что вокруг очень мало безопасных мест, - говорит Михаил. - Я чувствую себя безопасно только дома и на работе. На улице я себя так не чувствую. Вот мы идем с мужем по городу, я не буду его держать за руки и обнимать. У меня стоит блок. Я контролирую себя "на всякий случай", не хочу рисковать и проверять на себе реакцию других. Но это не так, как я хотел бы вести себя, это не свободно. И при всем этом я чувствую, что у меня привилегированное положение. Грубо говоря, я человек, который выглядит достаточно мужественно. У меня уже возраст за 30. Я езжу на машине. Я открытый на работе и в семье. У меня нет этих проблем, с которыми может столкнуться молодой гей. Я не боюсь потерять работу, не боюсь, что меня будут шантажировать, потому что я открыт. Не многие ЛГБТ-представители могут себе это позволить. Раньше я тоже не мог, потому что и мне в молодости разбивали нос и кричали вслед: "П***р".

Логотип ЛГБТ-центра

Изначально Михаил поставил цель продержаться год, но все пошло быстрее: начали проводить лекции, увидели, что "людям это надо". В этом году в центре запустили киноклуб, собрав средства на проектор на "Планете", стулья купили на пожертвования, а в СМИ стали чаще рассказывать об ЛГБТ-людях и их историях. Как говорит Михаил, до этого - за редким исключением - 10 лет никто не писал на эту тему в Татарстане. Этого "как будто не существовало".

"Мы никакой прибыли за это не получаем. Мы не оформлены юридически. У нас нет больших трат. У нас нет своего помещения. Из трат только хостинг сайта раз в год и какие-то мелочи. На все остальное мы собираем. Мы просто сообщество", - делится активист.

С тех пор, как деятельность Центра стала более заметна, он стал подвергаться информационным атакам. Связано ли это со встречей с Дамиром Фаттаховым или так просто совпало, сказать никто не может, но Михаилу эта ситуация кажется довольно подозрительной.

Среди подобных фейков он отмечает сообщения одного из местных СМИ, неоднократно выпускавшего неподтвержденную информацию: о планах создания центра ЛГБТ-туризма в городе Набережные Челны, об акции с вывешиванием “вверх ногами” радужных флагов на фонарных столбах парка Черное озеро в Казани, о петиции с предложением реставрации исторического здания для проведения собраний ЛГБТ-сообщества. Кроме того, в СМИ попадала фотография якобы раскрашенной в цвета радуги (шестицветная радуга используется представителями ЛГБТ в качестве символа сообщества - прим. ред.) казанской телебашни. В Центре предполагают, что она была сделала в фотошопе и также являлась ложной информацией.

"Некоторые журналистские статьи, того же "КazanFirst", поражают. Невзначай нас сравнивают с педофилами! Ну окей. Я не хочу даже тратить на это время. Я не спасаю всех, у меня есть собственная жизнь. Я не представитель всего общества, не отвечаю за всех. Но это все же слишком!" - отзывается на фейки руководитель центра.

Уроки сексуального воспитания и закон 18+: что делать родителям ЛГБТ-ребенка и что говорят психологи

Несмотря на такое противодействие, руководители центра "Принятие" продолжают мониторить случаи дискриминации, заниматься освещением темы, устраивать встречи, доступные всем совершеннолетним лицам. Но, как говорят психологи, сексуальную ориентацию дети начинают ощущать уже в школе. К сожалению, будучи несовершеннолетними, поддержки они получить не могут.

"Мы это с Фаттаховым тоже обсуждали, - подтверждает наш собеседник. - Дети боятся обращаться к школьным психологам и учителям, а те при этом боятся разговаривать с детьми на эти темы. И выходит ужасная обстановка с замалчиванием. Дети остаются один на один. Я вспоминаю себя. Мне хотелось поддержки и общения с людьми. Мне этого не хватало - чтобы мне сказали, что со мной все нормально. Но сегодня все упирается в этот закон 18+, который для меня, конечно, избыточный и даже дискриминационный. У нас уже есть законы, которые защищают детей от сексуального надругательства. Почему нужно выделять ЛГБТ как нетрадиционное? Я не понимаю этого. Но думаю, что, если правительство захочет на это смотреть, оно сможет взять опыт стран, которые этот путь уже прошли, и изменить ситуацию, но они не хотят на это смотреть".

Михаил рассказывает, что во многих странах сексуальное воспитание начинается даже вовсе не с детей, а с учителей и школьных психологов.

"Нужно в первую очередь разговаривать с учителями. Они, как и школьные психологи, должны знать, что это такое, бороться со стереотипами, проводить политику недискриминации по сексуальной ориентации и гендерной идентичности, проходить обучение. А на деле мы сталкиваемся с тем, что у нас все несут чушь. Они учились в СССР и смотрят через другую оптику. Я не знаю, как вообще возможно так игнорировать мировые исследования и заявления всех психологических ассоциаций и продолжать гнуть свою гомофобную линию! Нужно очень сильно постараться, чтобы закрывать глаза на это и на все исследования. Сегодня, судя по данным социологов, сексвоспитание дает большие результаты, особенно в вопросах ранних беременностей и заболеваний, передающихся половым путём. И по статистике, если сравнивать традиционную модель, где мы про это не говорим, а просто всё общественно осуждаем, и сексуальное воспитание, второе выходит гораздо результативнее. То есть дети позже вступают в половую связь, и они более образованы".

Корреспондент ProKazan.ru обратился к психологу Астхик Абовян, чтобы узнать о работе специалистов со случаями нетрадиционной ориентации у подростков в современных реалиях.

Психолог Астхик Абовян рассказала, как помочь детям, которые сомневаются в своей ориентации

"Родителям может быть сложно принять гомосексуальный интерес своего ребенка. В этом случае важно помнить несколько вещей. Во-первых, интерес – еще не оформившаяся ориентация и является совершенно нормальным этапом развития сексуальности любого человека. Причин возникновения интереса к своему полу много: это и попытка идентифицировать свой собственный пол через сближение с подобным ("я – такой же"), и само по себе неумение управлять своим сексуальным влечением в подростковом возрасте, которое ищет любого выхода. Кроме того, гомосексуальность – вариант нормы, из списка болезней она уже исключена. Поэтому самое важно для родителей – суметь принять сексуальный интерес ребенка к своему полу и найти в себе силы открыто говорить об этом с сыном или дочерью. Открытый разговор, кстати, совсем не означает, что родитель должен изменить свое отношение к гомосексуальности. Это может звучать примерно так: "Сын/дочь, я принимаю твой интерес, я могу говорить с тобой об этом и попытаться ответить на все твои вопросы. Я же для себя выбираю гетеросексуальность. Мне не интересна гомосексуальность для себя".

Во-вторых, важен и культурологический контекст. Одно дело, если это страна, где представители ЛГБТ достаточно защищены с законодательной стороны и в культуре общения этой страны принято открыто себя идентифицировать по выбору сексуальной ориентации. А если это достаточно консервативная и жесткая в требовательности к выбору гетеросексуальности культура? Нужно деликатно объяснить подростку, что легализация его выбора именно в этой культуре и этом месте, может повлечь отвержение социума, осуждение, осмеяние и даже физически агрессивные действия. В конце концов все, кто занимается сексом (любым), не рассказывают об этом каждому, ведь это интимная сторона жизни.

Источник: Радио Азаттык
Источник: Радио Азаттык
Психолог рассказала, как стоит отнестись к заявлению ребенка о нетрадиционной ориентации

В-третьих, подросток часто, в силу своего возраста, ощущает себя одиноким, даже имея много друзей - это нормальный этап взросления. При обнаружении у себя гомосексуальной ориентации у подростка чувство одиночества может стать еще острее: ведь таких, как он меньшинство, значит, и меньше людей, с кем он может разделить свои переживания, с кем может начать строить близкие отношения. Подросток еще сильнее нуждается в общении, качественном, не количественном. Если хотя бы один из родителей сумеет построить доверительные отношения с ребенком, давая возможность обсуждать любые темы, задавать любые вопросы, делиться любыми впечатлениями, то этому подростку повезло. Если же получится найти друга, который может быть гетеросексуальным, но примет вашего ребенка с его гомосексуальным интересом, это станет ценным фундаментом развития его/ее личности.

В-четвертых, не менее важно здесь и отношение к своему телу. Это важнейший момент в ситуации выбора гомосексуальной ориентации. Подростку, опять же в силу возраста, как и с одиночеством, и так-то некомфортно в своем теле, оно для него "вечно недостаточное": недостаточно красивое, худое или толстое, не того цвета и не того количества волосы и так далее. А тут еще и обнаруживается мысль, что может и тело-то совсем не того пола? Или оно как-то "неправильно" хочет другого. Чтобы избежать аутоагрессивных проявлений к своему телу и максимально приблизить принятие своего тела таким, какое оно есть сейчас, родителям важно не только сохранить тактильный контакт с ребенком, но и даже увеличить его. Чаще обнимать, проходя мимо – прикасаться (к плечу, между лопатками – поддерживающий жест). Смотреть по вечерам фильмы в обнимку, играть в игры, где много прикосновений". Есть, кстати, большой пласт терапевтических игр с детьми и в том числе с подростками – можно найти такого специалиста по семейным тактильным играм".

Наивно было бы думать, что встреча представителей центра "Принятие" с Министерством по делам молодежи резко поменяет положение ЛГБТ-людей в республике, но она показала нечто важное: власть захотела разобраться в этом вопросе и готова говорить. Начало ли это нового диалога и будет ли у него продолжение, зависит от дальнейших действий сторон.

Если вы столкнулись с несправедливостью и хотите об этом рассказать, пишите нам на почту news@prokazan.ru.

 

Интервью Люди в городе Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Москве продлили ограничения из-за коронавируса
«У меня много забот, этого не хватает»: олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тыс. руб
Водителей Казани вновь ждут массовые проверки ГИБДД
«Идите до конца»: челнинец, вступивший в судебные тяжбы с Фаттаховым, рассказал подробности дела
Двое жителей Татарстана убили знакомого и спрятали тело на берегу реки
Травмпункт больницы №18 в Казани больше не принимает пациентов
За два года в Татарстане появится 10 электронных хабов для доставки лекарств
Сразу два мальчика пострадали в ДТП в Казани
Родители учеников в Казани назвали недостатки школьного питания
Перед новым годом в Татарстане введут особый противопожарный режим
А вам слабо? В Казани очевидцы сняли, как толпа мужчин толкает трамвай
Власти Татарстана призвали жителей проводить новогодние корпоративы на свежем воздухе
Коронавирус в Татарстане: оперштаб сообщил, сколько человек заболело за сутки
Добровольцев для испытания вакцины от коронавируса отберут в Татарстане
В Казани определили дни в 2021 году, когда городские парковки будут работать бесплатно
Жителя Татарстана могут лишить водительского удостоверения из-за алкоголизма
Итоги дня в Татарстане: запреты гуляний в новый год, происшествия на заводе, смерть лидеров ОПГ
ФСБ разгромила ячейку запрещенной террористической группировки в Московском регионе
102-летний ветеран Великой Отечественной войны скончался в Тамбове
Врач назвал популярные заблуждения о коронавирусе
«Устранить не могут»: на заводе «Нэфис Косметикс» в Казани произошла утечка водорода
Президент России возвращается к активному графику командировок по регионам страны
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
11:26, 20.11.2020
В Казани появились пункты приёма старых гаджетов
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020
Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
18:40, 06.11.2020
Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.2020
11-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
11:53, 06.11.2020
В России количество заболевших коронавирусом превысило 20,5 тысяч человек
19:18, 05.11.2020
Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020
Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020
Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020
Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
19:52, 31.10.2020
Судимого за изнасилование жителя Екатеринбурга изнасиловал знакомый
17:45, 31.10.2020
Ученые назвали неожиданный источник распространения коронавируса
09:12, 31.10.2020
Врач заявила, что коронавирус может вызывать психическое расстройство
16:39, 30.10.2020
Женщина рассказала на видео, что не может получить лечение от коронавируса и умерла
11:53, 30.10.2020
Мужчина зарубил жену топором за отказ приготовить обед
19:35, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, при каких условиях «коронавирусных» пациентов будут лечить дома
15:43, 29.10.2020
Мужчина три года насиловал дочь на камеру и выкладывал видео в интернет
11:12, 29.10.2020
Мужчина угрожал поджечь себя у офиса Яндекс-такси из-за долгов по зарплате
10:42, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, когда заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад
16:57, 28.10.2020
Врач рассказал, какие продукты защитят от коронавируса
13:08, 28.10.2020
Пьяный мужчина изнасиловал 13-летнюю сестру, которая катала его на мотоцикле
09:17, 26.10.2020
Инфекционист рассказал, как проверить себя на коронавирус
13:55, 25.10.2020
Теперь в России можно будет использовать ВУ для подтверждение личности
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться