Врачи РКБ Татарстана провели уникальную операцию по удалению опухоли

В Республиканской клинической больнице жительнице Татарстана провели уникальную операцию по удалению опухоли из желчных путей. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

«57-летняя пациентка узнала о диагнозе на ранней стадии, во время обследования. Такую сложную операцию делают только открытым путем, после которой пациент долго восстанавливается. Женщине предложили альтернативный вариант – убрать опухоль через три прокола», - говорится в сообщении.

Операция длилась 8 часов, сейчас женщина чувствует себя хорошо, она остается под наблюдением врачей.

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