Беременную женщину, больную коронавирусом, «откачали» врачи РКБ Татарстана

В Республиканской клинической больнице рассказали историю о беременной женщине с коронавирусом, которую буквально вытащили с того света.

«Женщина была на 38-й неделе беременности, когда у нее появились признаки ОРВИ. Она не обращалась к врачу, пока у нее не пропало обоняние. Ее госпитализировали, назначили компьютерную томографию, но женщина отказалась, потому что вредно для малыша. Но состояние пациентки ухудшилось, тогда она согласилась», - говорится в сообщении.

Пациентка начала задыхаться, даже с кислородной маской. Врачи РКБ приняли женщину и сообщили, что сначала нужно родить, а после в реанимацию. При этом низкий кислород мамы создавал угрозу жизни ребенка.

«Чтобы не подключать пациентку к ИВЛ, ей нужно было родить естественным путем, но ей нельзя было тужиться. Роды прошли хорошо, малышка родилась весом 4 кг», - говорится в сообщении.

Женщину с большим трудом выходили без ИВЛ. Сейчас мама с дочкой уже дома, у них все в порядке.