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«Очень напряженная, но стабильная»: президент Татарстана о ситуации с коронавирусом в регионе

22.11.2020, 09:07 125 0 prokazan.ru

В субботу, на традиционном совещании, президент Татарстана Рустам Минниханов оценил ситуацию с коронавирусом в регионе и поручил запустить горячую линию по вопросам, связанным с вирусом.

Так, по словам президента, на 21 ноября в республике всего 9625 заболевших, суточный прирост составляет 69 человек.

«С максимальной нагрузкой работает система здравоохранения. Ситуация напряженная, но стабильная. Количество мест для приема больных, работа поликлиник, наличие лекарств и кислорода – все эти вопросы оперативно решаются», - отметил Рустам Минниханов.

В ходе разговора руководитель поручил главе Минцифры Татарстана запустить горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом. В свою очередь министр Айрат Хайруллин отметил, что уже все готово и линия заработает на следующей неделе.

Также Рустам Минниханов напомнил о соблюдении санитарных требований, только так можно сдержать распространение вируса.

Напомним, 21 ноября в Татарстане выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. 

СМИ Медицина / Минздрав Рустам Минниханов Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество
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