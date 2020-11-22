«Очень напряженная, но стабильная»: президент Татарстана о ситуации с коронавирусом в регионе

В субботу, на традиционном совещании, президент Татарстана Рустам Минниханов оценил ситуацию с коронавирусом в регионе и поручил запустить горячую линию по вопросам, связанным с вирусом.

Так, по словам президента, на 21 ноября в республике всего 9625 заболевших, суточный прирост составляет 69 человек.

«С максимальной нагрузкой работает система здравоохранения. Ситуация напряженная, но стабильная. Количество мест для приема больных, работа поликлиник, наличие лекарств и кислорода – все эти вопросы оперативно решаются», - отметил Рустам Минниханов.

В ходе разговора руководитель поручил главе Минцифры Татарстана запустить горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом. В свою очередь министр Айрат Хайруллин отметил, что уже все готово и линия заработает на следующей неделе.

Также Рустам Минниханов напомнил о соблюдении санитарных требований, только так можно сдержать распространение вируса.

Напомним, 21 ноября в Татарстане выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом.