Пьяный водитель сбил насмерть бабушку в Казани. До этого автомобилист нарушал ПДД 42 раза

Вчера в Казани водитель иномарки сбил насмерть пожилую женщину. Авария произошла в 12:35 во дворе дома №78 по ул. Н. Ершова: предположительно, водитель "Хундай Елантра" при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил женщину 1946 года рождения. Пенсионерку с ушибом головного мозга доставили в больницу, где она умерла через несколько часов.

Автомобилем "Хундай" управлял 32-летний водитель: от него разило алкоголем, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. За 9 лет водительского штрафа он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 42 раза, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.