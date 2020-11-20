Назван напиток, который подавляет активность коронавируса

Ученые из института вирусологии в Германии выяснили, что чаи на основе шалфея и периллы обладают мощным противовирусным эффектом, который подавляет активность коронавируса.

Как пишет «РИА-Новости», при приготовлении ученые сначала доводили напитки до кипения, а затем настаивали их на протяжении двух часов, температура воды составляла 60 градусов.

«Даже при кратковременном принятии периллы и шалфея можно значительно подавить коронавирус. Также удалось установить, что эффект достигается не за счет общего противовирусного эффекта, так как эти же отвары не оказали действие на вирус простого герпеса», - говорится в сообщении.

В результате ученые сделали вывод, что такие чаи можно применять для профилактики коронавируса, но эту информацию нужно еще оценить другим специалистам.