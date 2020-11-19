По сообщениям оперштаба Татарстана 19 ноября зарегистрировано еще две смерти от коронавируса.

Так, скончался 58-летний мужчина с коронавирусом, осложненной пневмонией, состояние ухудшилось на фоне обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одному умершему пациенту было 48 лет. Его привезли в больницу с пневмонией, состояние ухудшилось на фоне дыхательной недостаточности. У мужчины были хронические заболевания.

Так с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 126 смертей от коронавируса.

Напомним, за сутки в республике выявили 61 случай заражения коронавирусом. Среди них четверо детей.