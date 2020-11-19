По данным оперштаба, на утро 19 ноября в Татарстане зарегистрировали 61 случай заражения коронавирусом, из них 16 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Среди заболевших четверо детей до 18 лет, 9 человек в возрасте от 70 до 80 лет, 4 человека старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Больше всего заболевших в Казани – 37 человек. За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано 9489 случаев коронавируса, выздоровело 8318 человек, в том числе 44 за прошедшие сутки.

Напомним, в России за сутки вновь установлен рекорд по заболевшим коронавирусом.