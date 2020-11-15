В Минздраве РФ рассказали, какие осложнения могут возникнуть после коронавируса

Генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто рассказал, какие осложнения могут начаться после коронавируса. Его слова передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Врач отметил, что чаще всего после COVID-19 развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

"При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, перебоев в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам", - отметил Шляхто.

Для того, чтобы обезопасить себя от подобных осложнений, врач посоветовал придерживаться здорового образа жизни, соблюдать диету и принимать назначенные специалистом препараты.

Напомним, что ранее врач рассказала о скрытом негативном воздействии коронавируса.