Врач рассказала о скрытом негативном воздействии коронавируса

Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова рассказала, что коронавирус имеет неочевидные "мишени". Одна из них - поджелудочная железа, поэтому у переболевших серьезно повышается риск развития диабета. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа", - рассказала Шестакова.

Она также отметила, что диабет первого типа развивается у детей и после некоторых других заболеваний - это ангина, скарлатина, корь или краснуха.

Напомним, что ранее Илон Маск заявил, что коронавирус - это одна из разновидностей простуды.