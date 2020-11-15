В Казани мужчина и женщина отравились угарным газом в своей квартире. Оба госпитализированы

Ночью 14 ноября в Казани на улице Симонова в квартире многоквартирного жилого дома произошло отравление мужчины и женщины угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

С диагнозом "отравление угарным газом средней степени тяжести" 35-летняя женщина и 26-летний мужчина были госпитализированы в городскую больницу № 7. Помощь подразделений МЧС не потребовалась, однако они выясняют причину произошедшего.

Сотрудники ведомства предупреждают, что самые распространённые источники угарного газа - это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, иные газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели автомашин, выбрасывающие выхлопные газы. Кроме того, причиной отравления могут стать трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные посторонними предметами или из-за отсутствия ветрозащиты печные трубы, а также недостаточная вентиляция.



