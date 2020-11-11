Жительница Казани по наводке мошенника оформила на себя кредит и перевела ему все деньги

В полицию Казани обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о хищении почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя оформлен кредит. Для проверки этой информации мужчина посоветовал прийти в банк и оформить кредит на 200 тысяч рублей. После этого женщина сняла полученные деньги и перевела их на номер, который дал ей злоумышленник», - говорится в сообщении.

Злоумышленник уговорил женщину перевести деньги с зарплатной карты и так же перевести их на указанный номер. Таким образом, потерпевшая сделала 19 переводов по 15 тысяч рублей. Ущерб составил 295 тысяч рублей.

О том, что ее обманули, женщина узнала, позвонив в банк. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.