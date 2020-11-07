Эксперт назвал себестоимость медицинской маски в Татарстане

Себестоиомсть маски в Татарстане составляет 8 рублей 80 копеек: об этом заявил генеральный директор "Таттехмедфарма" Олег Акберов.

"С марта эта цена неизменна. Сейчас идет тенденция на понижение цены, так как маски есть. Наша наценка составляется 80 копеек" - рассказал Акберов в программе "Интервью без галстука" с Андреем Кузьминым.

При этом спикер отметил, что не знает, почему при такой низкой себестоимости в некоторых местах маска продается по 30 и даже по 50 рублей. Гендиректор "Таттехмедфарма" предположил, что это может связано с тем, что данные предприниматели продают не медицинские, а гигиенические маски.

Также Акберов в интервью заверил, что стоимость лекарства от коронавируса в Татарстане не поднимется.