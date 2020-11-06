Стоимость на лекарство от коронавируса в Татарстане не поднимется

В интервью гендиректор «Таттехмедфарм» Олег Акберов рассказал, будет ли подниматься стоимость на противовирусные препараты в связи с бешенным спросом из-за коронавируса.

«Был ажиотаж вокруг противовирусных препаратов по международному непатентованному наименованию „Фавипиравир“, но на сегодняшний день их цена сбалансирована, она колеблется в пределах от 5 до 7 тысяч рублей и дороже уже не будет. Раньше же их продавали и за 11,5 тысяч и за 23 тысячи рублей», - отметил спикер.

Также Акберов отметил, что сейчас из-за коронавируса бешенный спрос на лекарства.

«Покупается впрок, покупается чтоб было в аптечке. Такой необходимости нет. Любой препарат имеет противопоказания и может навредить. Нужно покупать лекарства только по рецепту врача. При этом хочется успокоить людей, у нас каждодневные поставки, сегодня нет – завтра есть», - заключил Олег Акберов.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали новый рекорд по заражению коронавирусом - 57 случаев. В России количество выявленных случаев перевалило за 20 тысяч зараженных.