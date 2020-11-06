Кондуктор в Казани выкинул из салона автобуса бесхозную коляску ребенка-инвалида

Следователи Татарстана проводят проверку по факту сообщения о том, что кондуктор рейсового автобуса выкинула из салона детскую коляску. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«Кондуктору показалось, что коляска бесхозная и поэтому она оказалась вне салона. При этом коляска принадлежала женщине-пассажирке, которая перевозила на ней ребенка-инвалида», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.