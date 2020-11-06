С 1 января 2021 года в Татарстане подорожают социальные проездные

На сайте кабинета министров Татарстана опубликовано постановление о повышении стоимости социального проездного и единого месячного детского проездного.

Так, с 1 января 2021 года в республике детский проездной билет для детей-инвалидов, детей из многодетных семей, до окончания обучения в школе и до 18 лет, а также детей-сирот, либо оставшихся без попечения с 307 рублей вырастет до 320 рублей.

Социальный проездной для участников ВОВ, бывших военнослужащих, ветеранов труда, инвалидов вырастет с 505 рублей до 526.