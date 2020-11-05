В Госдуме рассматривают законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности экс-президентов

5 ноября на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности бывших президентов.

Как пишут «Известия», авторы проекта отметили, что президент может быть отстранен от должности, а бывший президент лишен неприкосновенности Советом Федерации на основании выдвинутой Госдумой обвинения в госизмене или совершения тяжкого преступления.

Ранее Совет Федерации 3 ноября одобрил закон о Конституционном суде РФ в развитие поправок в Конституцию. Закон был внесен в парламент президентом РФ Владимиром Путиным.