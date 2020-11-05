Кибермошенники: МегаФон прокомментировал ситуацию о массовом хищении средств со счетов казанцев

Кибермошенники массово снимали средства со счетов мобильных телефонов казанцев. Первыми на возникшую ситуацию пожаловались абоненты МегаФона.

Сразу после сообщений о мошенничестве сотрудники службы безопасности оператора МегаФон начали внутреннее расследование, данные собирали по крупицам. К расследованию сразу же подключили правоохранительные органы - отправили всю необходимую информацию в МВД. 9 октября правоохранительные органы пресекли деятельность мошенников.

Нам удалось получить комментарий от оператора связи МегаФон:

"Служба безопасности МегаФона действительно зафиксировала случаи мошенничества, жертвами которых стал ряд абонентов в Казани. Со счетов телефонных номеров без согласия владельцев списывались деньги под видом переводов на различные сервисы.

Вся информация о мошеннических действиях была передана в правоохранительные органы, которые после проведения оперативно-розыскных действий смогли определить злоумышленников.

Сейчас наша основная задача – вернуть деньги нашим клиентам. Уверены, что суд примет правильное решение в отношении злоумышленников и средства, которые были списаны мошенническим путем, будут возвращены на счета абонентов. Все имеющиеся у нас данные о пострадавших мы передали в следственные органы МВД."

К сожалению, технический прогресс не только облегчает всем нам жизнь, но и дает мошенникам новые возможности для кражи средств. Следите за своими банковскими картами и номерами телефонов, не передавайте свои личные данные неизвестным людям, в случае подозрения на мошенничество обращайтесь в полицию.