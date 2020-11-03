Ученые заявили о новой мутации коронавируса

При исследовании американские ученые обнаружили новые мутации коронавируса. Одна из них может делать вирус более заразным.

Как пишут «Известия», в исследовании говорится, что отчет дает первую молекулярную характеристику штаммов SARS-CoV-2, вызывающих две различные волны заболевания COVID-19. Во время первой волны мутацию D614G обнаруживали у 71% заболевших, во время второй волны эта цифра увеличилась до 99,9%.

«Выяснилось, что D614G не влияет на патогенность вируса, но эксперты выявили признаки естественного отбора, что указывает на большую приспособленность вируса, и сделали вывод, что D614G, скорее всего, повышает заразность SARS-CoV-2», - говорится в сообщении.

Всего было обнаружено 285 мутаций, но многие из них не оказывают влияния на тяжесть заболевания.