Профессор из Казани заявил, что предстоящая зима будет аномально теплой

Предстоящая зима в Казани будет аномально теплой. В этом уверен профессор КФУ и доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Эксперт отметил, что суровых зим, как несколько десятилетий назад, больше не наблюдается. На планете продолжается глобальное потепление. Также профессор не исключил традиционные морозные периоды.

«Зимы становятся более теплыми, а весны – более ранними. Тенденции таковы, что холодный период сокращается, а теплый увеличивается», – заключил Юрий Переведенцев.

Напомним, ранее специалисты рассказали, какая зима будет в Татарстане.