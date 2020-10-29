У одного из членов совета директоров компании «Сибантрацит» нашли наркотики

В Шереметьево на таможне в багаже одного из членов совета директоров компании «Сибантрацит» нашли наркотики и психотропные вещества. Также по некоторым данным было обнаружено 110 таблеток с модафинилом.

Как сообщают «Известия» по факту обнаружения веществ было возбуждено уголовное дело. Все изъятое было отправлено на исследование.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей, в мире лидирует по поставкам высококачественного антрацита марки UHG.

Ранее глава «Сибантрацита» Дмитрий Босов скончался. Миллиардер трагически погиб в собственной загородной резиденции в подмосковном Усово.