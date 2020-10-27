Руководитель Роспотребнадзора России рассказала, когда отпадет необходимость носить маски

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора России рассказала, когда у населения отпадет необходимость носить маски.

«Вряд ли произойдет такое, что коронавирус заставит носить маски всегда, непременно будут найдены другие способы обезопасить себя. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», - цитируют Попову «Известия».

По мнению спикера у россиян уже есть некоторая привычка надевать маску после эпидемии гриппа в 2016-2017 годах.

Ранее ведомством было опубликовано постановление, в котором россиянам предписывается носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.