Маркировка шин и расширенные возможности карты «Мир»: какие законы вступят в силу в ноябре

В ноябре в России вступят в силу несколько новых законов. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Так, с 1 ноября появится особый режим для предпринимателей – «регуляторные песочницы». Компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без риска нарушить закон, а если тестирование прошло успешно – выходить с продуктом на рынок.

Расширение возможностей карты «Мир»: с 1 ноября владельцы торговых точек с выручкой более 40 млн за прошлый год, начнут принимать карты «Мир». С июля 2021 года порог выручки у точек, которые смогут принимать карты, снизится до 20 млн рублей.

Также с 1 ноября начнется маркировка шин и покрышек. В систему «Честный знак» внесут сведения об воде в оборот шин, обороте и выводе из оборота. С помощью данной системы каждый человек сможет сообщить о нелегальной продукции.

С 15 ноября расширяются полномочия Федеральной пробирной палаты. За ней закрепятся полномочия по сбору госпошлин в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней.

Напомним, из-за того, что в июле нынешнего года ввели новую маркировку на лекарства, спустя 4 месяца в аптеки не могут привезти некоторые медикаменты из-за того, что система не справляется.