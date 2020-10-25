Студентам предлагают переучиться: центр занятости назвал невостребованные в Казани профессии

На сегодняшний день в Казани меньше всего востребованы специалисты-гуманитарии, юристы и экономисты. Такие данные привел директор Центра занятости населения столицы Татарстана Тимур Муллин.

По словам Муллина, сегодня на восемь вакансий юриста приходится более 70 соискателей. Это касается молодых специалистов, которые находятся в поисках работы. Чтобы помочь им трудоустроиться, при участии сайта «Работа в России» и совместно с WorldSkills Russia в Казани организована стажировка для студентов, в рамках которой все желающие могут переучиться, обратившись в городской центр занятости.

Кроме того, молодым специалистам не самых востребованных профессий при помощи Республиканского центра студотрядов предлагают освоить рабочие профессии - арматурщиков, бетонщиков, каменщиков и другие.

Что же касается самых популярных профессий, в Казани больше всего востребованы молодые специалисты с техническим и инженерным образованием. По-прежнему, несмотря на коронавирус, работодатели активно ищут барменов, кондитеров, официантов и горничных.