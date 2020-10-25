Она уже не дышала самостоятельно: казанские врачи спасли беременную женщину с коронавирусом

Татарстанские врачи спасли беременную нижнекамку, которую госпитализировали в РКБ с коронавирусом. Женщину доставили из Нижнекамска в Казань на реанимобиле. К тому времени она самостоятельно уже не дышала.

Состояние пациентки было тяжелым. Легкие были поражены наполовину. Врачам отделения интенсивной терапии две недели пришлось бороться сразу за две жизни – матери и ребенка, передает телеканал «Россия-Татарстан».

По словам самой пациентки, Ляйсан Гайфутдиновой, беременность протекала спокойно. Симптомы коронавируса женщина распознала не сразу. Вначале лечилась от ангины, пока ее состояние резко не ухудшилось – она начала задыхаться.

- Коронавирусная инфекция очень коварная. Она симулирует очень многие состояния акушерские, маскируется под них. Под тяжелые гистозы, под сепсисы, под состояния, ухудшающие состояние плода. Очень сложная диагностика, - поделила​сь заместитель главного врача РКБ по акушерству и гинекологии, руководитель перинатального центра Светлана Губайдуллина.

Беременность удалось сохранить. Сейчас здоровью мамы и ребенка ничего не угрожает. Далее пациентка перейдет под наблюдением уже участкового врача.